مجازات سران فتنه مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان در استانداری لرستان با اشاره به فتنه روز 25 بهمن تهران، اظهار داشت: متاسفانه روز 25 بهمن ما شاهد تحرکات مذبوحانه ایادی استکبار، منافقین و فتنه گران بودیم که این امر موجب رنجیده خاطر شدن مردم آزاده و انقلابی اسلامی ایران شد.

وی با بیان اینکه مردم ایران با راهپیمایی خود در روز 22 بهمن زمینه یاس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی را فراهم کردند خاطر نشان کرد: راهپیمایی باشکوه مردم ایران موجب عصبانیت استکبار جهانی و دشمنان انقلاب شد.

وی با تاکید بر اینکه اتفاقات روز 25 بهمن به طور قطع به سفارش سازمانهای جاسوسی آمریکا، انگلیس و صهیونیست صورت گرفته است، عنوان کرد: هدف سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس کاستن فشار روانی حرکت های انقلابی برگرفته شده از انقلاب اسلانمی ایران در کشور های مصر، تونس و یمن بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: راهپیمایی مردم ایران در روز 22 بهمن و مجموعه حرکتهای انقلابی در کشور های مسلمان فشار روانی فراونی را به آمریکا، انگلیس و دشمنان اسلام وارد کرد.

چراغیان با بیان این اینکه سران فتنه در روز 25 بهمن اوج زبونی خود را به استکبار جهانی نشان دادند، یادآور شد: سران فتنه با صادر کردن بیانیه ها و فراخوان های مختلف سرسپردگی خود را به استکبار جهانی عیان کردند.

وی با تاکید بر اینکه سران فتنه مفسد فی الارض هستند، خاطر نشان کرد: به طور حتم سران فتنه باید مورد اشد مجازات قرار گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه مجازات سران فتنه خواسته به حق مردم ایران است، عنوان کرد: مجازات این افراد باید مورد توجه دستگاه قضا قرار گیرد.