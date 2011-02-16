به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه 14 مردادماه 1389 آغاز شد و فردا پنجشنبه 28 بهمن‌ماه به پایان می‌رسد. این رقابت‌ها مطابق برنامه آغاز و پس از 197 روز رقابت به پایان می رسد.

جدا از تعطیلی‌های گاه و بیگاه که بیشتر تیم‌ها به آن اعتراض داشتند، شاید بتوان از کناره گیری دو تیم قزوینی پوشینه بافت و آرش بتن که اولی پیش از آغاز و دومی در میانه راه مسابقات لیگ برتر از رقابت در کنار دیگر تیم‌ها انصراف دادند، به عنوان تنها نقطه تاریک این مسابقات یاد کرد.

در این شرایط تیم شهید منصوری قرچک گوی سبقت را از دیگر تیم‌ها ربود و برای نخستین بار جام قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به خانه برد و البته به حکومت دو ساله فولادماهان در لیگ برتر فوتسال خاتمه داد.

شهید منصوری قرچک فردا آخرین دیدار خود در فصل جاری لیگ برتر فوتسال را مقابل پرسپولیس برگزار می کند و پس از آن جام قهرمانی و جایزه 60 میلیون تومانی دستیابی به این عنوان را دریافت خواهد کرد.

این بازی گرچه برای شهید منصوری یک بازی تشریفاتی است اما تیم پرسپولیس برای بقا در لیگ برتر باید حریف ورامینی خود را شکست دهد. باید دید تیم شهید منصوری در روز قهرمانی‌اش در شرایطی که سالن شهدای هفتم تیر قرچک مملو از تماشاگر است، چنین اجازه‌ای به پرسپولیس می دهد یا سند سقوط این تیم به لیگ دسته اول امضا می شود.

پرسپولیس با آگاهی از نتیجه دیدار امروز فیروز صفه اصفهان و دبیری تبریز که در اصفهان برگزار می شود فردا به میدان می رود. دبیری تنها رقیب پرسپولیس برای ماندن در لیگ برتر است و با اختلافی یک امتیازی با سرخپوشان رتبه یازدهم جدول را به خود اختصاص داده است. پرسپولیس تنها در صورتی لیگ برتری می ماند که دبیری در مصاف با فیروز صفه امتیاز از دست دهد و سرخپوشان مقابل شهید منصوری به برتری برسند.

فردا همچنین تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در سالن پیروزی این شهر به دیدار علم و ادب مشهد می رود. تیم اصفهانی برای ایستادن بر سکوی دوم جدول باید علم و ادب را با شکست بدرقه کند در غیر اینصورت عنوان نایب قهرمانی به فولاد ماهان می رسد که نتیجه دیدار برگزارنشده‌اش با ملی و حفاری ایران به احتمال غریب به یقین به سود این تیم رقم خواهد خورد و در عمل فولادماهان اکنون رتبه دوم جدول را در اختیار دارد.

نتیجه دیدارهای هفته بیست و سوم و پایانی مسابقات فوتسال لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27/11/89

* فیروزصفه اصفهان - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

پنجشنبه - 28/11/89

* صنایع گیتی پسند اصفهان - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شهید منصوری قرچک - پرسپولیس، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

* راه ساری - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن شهید سید رسول حسینی ساری

* گسترش فولاد تبریز - کیش ایر قم، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 47 امتیاز (22 بازی) - قهرمان

2- گیتی پسند اصفهان 43 امتیاز (22 بازی)

3- فولاد ماهان اصفهان 42 امتیاز (22 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 37 امتیاز (22 بازی)

5- علم و ادب مشهد 36 امتیاز - تفاضل گل 12+ (22 بازی)

6- فیروز صفه اصفهان 36 امتیاز - تفاضل گل 2+ (22 بازی)

7- لبنیات ارژن فارس 33 امتیاز (22 بازی)

8- شرکت ملی و حفاری ایران 28 امتیاز (22 بازی)

9- راه ساری 27 امتیاز (22 بازی)

10- کیش ایر قم 22 امتیاز (22 بازی)

11- دبیری تبریز 19 امتیاز (22 بازی)

12- پرسپولیس تهران 18 امتیاز (22 بازی)

- در زیر اشاره‌ای گذار به تاریخچه مسابقات لیگ برتر فوتسال در 11 فصل گذشته شده است:

فصل 80 - 79:

1- استقلال تهران، 2- فراز قم، 3- مقاومت گیلان

فصل 81 - 80:

1- پیمان تهران، 2- هسا اصفهان، 3- فرازقم

فصل 82 - 81:

1- استقلال تهران، 2- پاس تهران، 3- هسا اصفهان

فصل 83 - 82:

1- پاس تهران، 2- استقلال تهران، 3- شن سا ساوه

فصل 84 - 83:

1- شن سا ساوه، 2- شهید منصوری قرچک، 3- ارم کیش قم

فصل 85 - 84:

1- تام ایران خودرو، 2- ارم کیش قم، 3- شن سا ساوه

فصل 86 - 85:

1- شن سا ساوه، 2- تام ایران خودرو، 3- راه آهن

فصل 87 - 86:

1- تام ایران خودرو، 2- شهید منصوری قرچک، 3- فولادماهان اصفهان

فصل 88 - 87:

1- فولادماهان اصفهان، 2- ارم کیش قم، 3- شهید منصوری قرچک

فصل 89 - 88:

1- فولادماهان اصفهان، 2- شهید منصوری قرچک، 3- شرکت ملی و حفاری

فصل 89:

1- شهید منصوری قرچک، 2- ؟، 3- ؟