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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

یک سوم سرمایه صندوق ملی به بخش کشاروزی تحصیص یافت

یک سوم سرمایه صندوق ملی به بخش کشاروزی تحصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: یک سوم سرمایه صندوق ملی به بخش کشاورزی تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی در نشست بررسی مشکلات تولیدات دامی گلستان افزود: بنا به دستور رییس جمهور یک سوم سرمایه صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: این سرمایه به صورت تسهیلات ارزی با نرخ دو درصد در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
 
جواد قناعت استان گلستان نیز، در این دیدار از تلاشهای وزیر جهادکشاورزی در خصوص رفع مسائل کشاورزان و دامداران استان به ویژه ارائه تسهیلات لازم پس از هدفمندی یارانه ها تقدیر کرد.

به دستور دکتر خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مهندس عباسی، معاون تولیدات دامی وزیر و مهندس علوی، معاون طیور وزارت جهاد کشاورزی به منظور بررسی مشکلات و مسائل تولیدات دامی استان از چند واحد دام و طیور بازدید کردند.
 
طی این بازدید دامداران استان مسائل خود را مطرح و معاون وزیر نیز بر حل آنها تأکید کرد.
 
معاونان وزیر پس از این بازدیدها با استاندار گلستان دیدار و گفتگو کردند.

گلستان با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی قطب تولیدات کشاورزی کشور به شمار می آید.
 
کد مطلب 1255396

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