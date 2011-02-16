یادواره بین المللی استاد طاهایی فردا در مشهد برگزار می شود

منور شایسته خوی به خبرنگار مهر در مشهد، گفت: این یادواره با حضور 200 میهمان داخلی و 23 تن از شاگردان استاد از کشورهای مالزی، چین، اوکراین، پاکستان، هندوستان، عراق، افغانستان، تانزانیا، ونزوئلا، برمه و تاجیکستان برپا خواهد شد.

وی گفت: هدف اصلی این جشنواره شناساندن سیره و روش استاد طاهایی به نسل جوان است.

وی گفت: تاکنون 120 مقاله از داخل و خارج از کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که کارشناسان 10 مقاله برتر را انتخاب و در یادواره قرائت می کنند.

گفتنی است استاد فاطمه طاهایی (سید خاموشی) مدیر حوزه علمیه مکتب نرجس مشهد و از استادان بنام حوزه علمیه مشهد بود که سال گذشته به لقاء الله پیوست.

