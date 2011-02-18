ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسات هر روزه برای تدوین بسته اجاره بها در وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر قصد داریم که برنامه های کوتاه مدت برای ثبات در بازار اجاره بها ارائه بدهیم که باعث آرامش مستاجران شود.

وی 2 موضوع را برای بسته اجاره بها در حال بررسی عنوان کرد و افزود: موضوع اول این است که در حال حاضر در رهن به ازای یک میلیون، 30 هزار تومان محاسبه می‌شود. برهمین اساس، قرار است اگر اجاره به صورت نقدی پرداخت شود به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان در نظر گرفته شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی درباره احتمال افزایش وام مسکن مهر برای سال آینده اظهار داشت: به اعتقاد بنده، افزایش قیمتی نخواهیم داشت و همین میزان وام مسکن کافی است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به شاخص مسکن به ازای هر خانوار گفت: هم اکنون شاخص 1.07 است، یعنی به ازای هر 107 خانوار ایرانی 100 خانه در کشور وجود دارد که با بهره برداری از حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی مسکن مهر، این رقم بیشتر کاهش می یابد.

صومعلو افزود: امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه این رقم کاهش یابد و به ازای هر خانوار ایرانی یک خانه وجود داشته باشد.

بازنگری در قوانین نظام مهندسی

صومعلو با بیان اینکه برخی از قوانین سازمان نظام مهندسی اصلاح می شوند، گفت: به دنبال این هستیم که قانون نظام مهندسی ساختمان به روز و اصلاح شود و اگر نواقص و نقصانی بود مورد بررسی قرار گیرد.

وی به استفاده از مدیران اجرایی و اساتید دانشگاه اشاره کرد و افزود: از پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی برای برطرف کردن نواقص قوانین استفاده می شود تا شاهد اقدامات جدیدی در این سازمان باشیم.

وی به بروزرسانی در مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: حدود 9 مبحث از مباحث 20 گانه در دستور کار شورای تدوین قرار دارد که بروز رسانی 3 مبحث تمام شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به موارد بروز رسانی شده گفت: مباحث مربوط به پی سازی، بارکد گذاری، اسکلت و سازه های فلزی و همچنین مبحث 19 که مربوط به استفاده بهینه در مصرف انرژی است از جمله مباحث بروز رسانی شده هستند.