۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی برای اعزام بخدمت مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهها

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمام مشمولان فارغ التحصیل دارای برگ اعزام بخدمت را فراخوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی آمده است:

پیرو فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دارای برگ آماده بخدمت به تاریخ یکم اسفندماه به اطلاع تمام مشمولان می رساند: نحوه و چگونگی اعزام بخدمت دوره ضرورت مشمولان فارغ التحصیل طی ابلاغیه ای (برگ اعلام محل مراجعه ) به اطلاع مشمولان رسانیده شده و این قبیل از عزیزان می بایست بر اساس اطلاعات مندرج در آن برگ اقدام نمایند.

آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگه اعلام محل مراجعه نگردیده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) مراجعه و نسبت به دریافت آن برگ اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج رفتار نمایند.

