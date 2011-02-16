به گزارش خبرگزاری مهر، شپرد در این نشست به بررسی مکتب پراگماتیسم در حوزه ارتباطات میپردازد. نسبت میان نظریه ارتباطات و پراگماتیسم آمریکایی نیز دراین نشست بررسی میشود. پراگماتیسم برای اولین بار در آمریکا به وجود آمد و تأثیر زیادی بر حوزههای معرفتی گوناگون از خود بر جای گذاشت.
در اواخر قرن نوزدهم، فیلسوفان و متفکرانی چون ویلیام جیمز و جان دیوئی این مکتب و فلسفه را ارائه کردند.
پراگماتیسم روشی در فلسفه مدرن است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آنها را با توجه به کاربردشان در زندگی انسان میپذیرد، نوک تیز حملات پراگماتیستها متوجه ایدهآلیستها بود.
پراگماتیستها معتقد بودند آموزههای ایدهآلیستی انتزاعی هستند و فایدهای برای انسان ندارند. در حالی که آنها مکتب خود را در حل مسائل عقلی بشر سودمند تلقی میکردند.
شپرد استاد دانشگاه اوهایو در آمریکا و متخصص نظریه ارتباطات و پراگماتیسم آمریکایی است.
نظر شما