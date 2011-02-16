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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

سرهنگ محمودی:

17 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشور آموزش دیدند

17 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشور آموزش دیدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور گفت: دوره های آموزش استاندارد سازی رفتار کارکنان برای 17 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشور برگزار شد.

سرهنگ محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اجرای دوره های آموزش استاندارد سازی رفتار کارکنان نیروی انتظامی در کشور اظهار داشت: تا کنون در 22 استان کشور دوره های آموزش استانداردسازی رفتار کارکنان نیروی انتظامی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح کلانتریها و پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی کشور در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 17 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی کشور در این دوره های آموزش شرکت داشته اند.

معاون آموزشی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور عنوان کرد: این دوره های آموزش با موضوعات مدیریت استرس و کنترل خشم، تعالی رفتار سازمانی، شادمانی و نشاط در محیط کار و خانواده، اخلاق و مهارتهای زندگی برگزار می شود.

وی با اشاره به نحوه برگزاری دوره های استانداردسازی رفتار کارکنان نیروی انتظامی بیان داشت: این دوره ها به دو صورت تئوری و عملی برگزار می شود.

معاون آموزشی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه این طرح حدود چهار سال است که برگزار می شود، یادآور شد: نیروی انتظامی در سالجاری در نظر دارد این دوره ها را برای کارکنان آگاهی، اطلاعات و نظام وظیفه نیز برگزار کند.

سرهنگ محمودی با تاکید بر اینکه برگزاری این دوره ها در کاهش شکایات مردمی تاثیر بسزایی داشته است، خاطر نشان کرد: به طور حتم این دوره ها در قالبهای دیگری تداوم و استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری دوره های قضایی ویژه پرسنل قضایی نیروی انتظامی، یگان امداد و گشت نیروی انتظامی عنوان کرد: این دوره های آموزشی نیز در سطح 19 استان کشور نیز برگزار شده است.

کد مطلب 1255404

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