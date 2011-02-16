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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

استاندار بالکان ترکمنستان به گلستان سفر کرد

استاندار بالکان ترکمنستان به گلستان سفر کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: ساتلیکوف استاندار بالکان کشور جمهوری ترکمنستان در راس هیئتی به استان گلستان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساتلیق ساتلیکوف استاندار بالکان ظهر چهارشنبه به اتفاق صفر بردی اف رحیم رئیس بخش فرمانداری مختومقلی، ارازف مرد محمد کارشناس ارشد استانداری و ارازف چارییار دبیر حزب دمکراتیک استان بالکان کشور ترکمنستان به استان گلستان سفرکردند.

در این دیدار برتوسعه روابط میان استانداری گلستان (جمهوری اسلامی ایران) و استانداری بالکان جمهوری ترکمنستان تاکید شد.
 
همچنین قراراست فردا صبح، دو استاندارتفاهمنامه ای مبنی بر تقویت و گسترش روابط منطقه ای بر اساس برابری و منافع متقابل در راستای منافع دو کشور منعقد کنند.

برقراری مناسبات اقتصادی بلند مدت در زمینه های صنعت، کشاورزی و بازرگانی و افزایش بهره وری امکانات بالقوه دو استان با جلب سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری و تکنیک های جدید طرفین از جمله موضوعات تفاهمنامه است.

استاندار بالکان و هیئت همراهش به اتفاق غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان از کارخانه شیر پگاه گرگان بازدید کردند.

کشور جمهوری ترکمنستان از سمت جنوب با  استان گلستان همسایه و پایتخت آن عشق آباد است.
کد مطلب 1255408

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