قم رتبه اول صادرات کتاب کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب قم، در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه قم در صادرات فرهنگی کشورگفت: قم مقام اول صادرات فرهنگی و کتاب را در کشور داراست که با فاصله زیادی با استانها در جایگاه بالایی قرار دارد اما باز جای کار بسیاری داریم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب قم بیان کرد: با توجه به جایگاه قم و موقعیت خاص علمی این شهر و وجود حوزه علمیه لازم است که این نمایشگاه بیش از یک بار در سال برگزار شود و ناشران کشورهای دیگر نیز در آن شرکت کنند.
رئیس سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: باید فضای نمایشگاهی مناسب بوده و انگیزه لازم در ناشران برای شرکت در این نمایشگاهها فراهم شود که در این صورت موقعیت ممتازی در جذب توریست و گردشگر تخصصی برای قم ایجاد میشود.
عالیپور همچنین با بیان تاثیر هدفمند کردن یارانهها در میزان صادرات اظهار داشت: آخرین آمارها افزایش صادرات کالا را از حیث کمی و ریالی نشان میدهد و در ایام هدفمندی یارانهها تغییر صادرات مثبت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعزام هیئت ها به سایر کشورها گفت: جذب و اعزام هیئتها به کشورها افزایش پیدا کرده و تاکنون ۲۰ هیات از کشورهای دیگر پذیرفتیم و این رقم خوبی است اما چشم انداز ما برای سال آتی بیش از این آمار است.
وی از اعزام هیئتهای فرهنگی به کشورهای دیگر خبر داد و ادامه داد: یک هیئت فرهنگی به کشور ترکیه اعزام شده البته پیش از این یک هیئت نیز به کشور سوریه اعزام شده بود و در سال آینده هیئتهای فرهنگی بیشتری به کشورهای دیگر اعزام میشوند که ناشران و فعالان عرصه چاپ ونشر نیز در قالب این هیئتها اعزام خواهند شد.
