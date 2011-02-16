آخرین خبر از وضعیت جسمانی و روحی مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، یک منبع مسئول در شرم الشیخ درباره آخرین وضعیت جسمانی حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر اظهار داشت که وی دوشنبه شب از حالت کما خارج شد.

این منبع خاطرنشان کرد: مبارک با درخواست خانواده خود برای سفر درمانی به اروپا مخالف است و اصرار دارد که در خاک مصر بمیرد و دفن شود.

بنا بر اعلام منابع آگاه، حسنی مبارک از سرطان روده بزرگ رنج می برد و وی پیشتر برای درمان به بیمارستان هایدلبرگ در ایالت "بادن بادن" آلمان سفر کرده بود.

این منابع افزودند: حسنی مبارک علاوه براین دچار افسردگی حاد و مبتلا به فشار خون بالا است. وی همچنین در بسیاری از اوقات از خوردن غذا و دارو امتناع می کند و این امر تیم پزشکی وی را وادار می کند که از مسکن های قوی که باعث خوابیدن وی به مدت طولانی می شود استفاده کنند.

خاطرنشان می شود پایه حکومت 30 ساله حسنی مبارک دیکتاتور مصر سرانجام شامگاه 22 بهمن فروریخت و وی با فشار مردم، قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح این کشور واگذار کرد.