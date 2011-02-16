به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور محمود زنده‌نام، رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو و علی سیفی مدیر کل شبکه رادیویی البرز برگزار شد.

محمود زنده‌نام با اشاره به کلان‌شهر شدن کرج و افزایش مشکلات اجتماعی این شهر، آمادگی مرکز هنرهای نمایشی را برای تولید نمایش رادیویی با مضامین اجتماعی اعلام کرد.

علی سیفی، مدیر کل شبکه رادیویی البرز نیز ضمن استقبال از پخش نمایش‌های رادیویی در شبکه البرز گفت: برای هرگونه همکاری با مجموعه نمایش رادیو آماده‌ایم.

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی متخصص در شهر کرج را عامل مهمی در جهت پیشرفت نمایش رادیویی برشمرد.