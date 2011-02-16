ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات کامل نشست کانونهای عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، گفت: در جلسه ای که روسای شوراهای اسلامی کار همه استان ها و یا نمایندگان آنها حضور یافته بودند در مورد آخرین تحولات وضعیت سبد معیشتی خانوار و تهیه پیشنهاد برای چگونگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران بحث و بررسی شد.

پیشنهاد 31 سبد کالا با 31 روش

رئیس نشست هماهنگی کانونهای کارگری کشور اظهار داشت: استانها در مورد آخرین بررسی ها و دریافتی های خود از وضعیت سبد هزینه خانوار به ویژه 31 قلم کالای اصلی گزارشاتی را ارائه کردند که البته نحوه بررسی و تهیه پیشنهاد بسیاری از استان ها با یکدیگر متفاوت بود.

صالحی با تاکید بر اینکه در نهایت توانستیم به یک جمع بندی نهایی برسیم، تصریح کرد: به زودی نتیجه نشست کانونهای کارگری 31 استان کشور را در کانون عالی مطرح و نظر نهایی را برای طرح در شورای عالی کار تعیین خواهیم کرد.

وی قابل اجرا بودن افزایش حداقل دستمزد سال آینده را یک اصل دانست و تصریح کرد: البته در این نشست برخی از استانها هنوز ریز بررسی های خود را در مورد سبد هزینه ها به ما ارائه نکرده اند. با تکمیل گزارشات مکتوب همه استانها بررسی های کارشناسی با در نظر گرفتن همه شرایط جامعه کارگری و کارفرمایی انجام خواهد شد.

اولویت‎های پیشنهاد دستمزد

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور بیان داشت: ایجاد قدرت خرید و تقویت معیشت خانوار کارگری در کنار حفظ بنگاه ها و اشتغال کشور از اولویتهایی است که در تدوین پیشنهاد جامعه کارگری تاثیرگذار خواهد بود.

صالحی ضمن تاکید بر متفاوت بودن سبد هزینه های استانها و بیان جزئیات متفاوت از سوی آنها، گفت: هر حرکتی که صورت می گیرد باید حال و آینده جامعه کارگری را تامین کند که در کنار آن موضوع پایداری بنگاه ها و شرایط کارفرمایان نیز مد نظر است.

این مقام مسئول کارگری در خصوص احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: معتقدم هر اقدامی که در آینده نزدیک صورت می گیرد باید عادلانه و علمی باشد به نحوی که درصد افزایش باید در جهت تعادل بازار کار و تثبیت مشاغل صورت پذیرد.

کارفرمایان دست به کار شدند

وی تثبیت قیمتهای 31 قلم کالای اصلی در سفره خانوار کارگری از سوی دولت را باعث تقویت معیشت کارگران دانست و تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از کارفرمایان برای کنترل مصرف انرژی و بهینه کردن سیستمهای خود اقداماتی را صورت داده اند.

عضو شورای عالی کار در خصوص ارزیابی کانون های کارگری استانها از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضمن اشاره به رضایت جامعه کارگری از اجرای این قانون، بیان داشت: هم اکنون کارگران به این مهم رسیده اند که باید در مصرف انرژی صرفه جویی بیشتری داشته باشند.

رئیس نشست هماهنگی کانون های کارگری کشور اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها و هزینه کردن 30 درصد از کل منابع حاصل از اجرای این قانون در بخش صنعت را باعث تقویت تولید و رونق فرصت های شغلی دانست.

پیشنهادات کارگران

صالحی در خصوص پیشنهادات مطرح شده از سوی کانونهای کارگری استانها و نمایندگان کارگران کشور به موضوع درخواست جامعه کارگری برای همسان سازی وضعیت دریافت مالیات از درآمدهای آنها اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون جدول مالیاتی کارمندان از وضعیت بهتری نسبت به کارگران برخوردار است به نحوی که سقف مالیاتی در نظر گرفته شده برای جامعه کارمندی از سقف جامعه کارگری بهتر است؛ بنابراین در نظر داریم تا این مسئله را از طریق کانون عالی و همچنین طرح آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که دریافت مالیات در حداقلهای مزدی کارمندی و کارگری تفاوت زیادی ندارد، گفت: این موضوع زمانی دیده می شود که در سایر سطوح مزدی کارگران به نسبت کارمندان از بخشودگی مالیاتی کمتری برخوردار می شوند.

کاهش نرخ سودبانکی

این مقام مسئول در حوزه کارگری یکی دیگر از درخواستهای مطرح شده توسط کانونهای عالی کارگری کشور را عدم افزایش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش توانمندی تولید در بنگاه ها مطرح کرد و افزود: نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده اند که بهتر است به جای افزایش نرخ سود بانکی، نرخ آن کاهش یابد، ضمن اینکه تسهیلات بیشتری نیز به تولید و بنگاه ها در جهت بهبود وضعیت اشتغال کشور پرداخت شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه درخواستهای مطرح شده همگی نشان از تمایل جامعه کارگری به رونق تولید و افزایش امنیت مشاغل موجود دارد تصریح کرد: نرخ های سود بالا باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و در نتیجه غیررقابتی شدن آنها می شود که در نهایت ضرر آن متوجه جامعه کارگری خواهد بود.

صالحی در پایان در مورد احتمال اختصاص بن خواروبار به کارگران نیز آن را یکی از خواسته های جامعه کارگری برشمرد و افزود: این موضوع توسط مجموعه های کارگری کشور برای رونق بخشیدن به سفره کارگران مطرح است و دنبال خواهد شد.