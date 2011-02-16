برگزاری تورهای یک روزه کرج گردی همزمان با نوروز در کرج

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از برگزاری تورهای یکروزه کرج گردی به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج خبر داد.

مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج افزود: به مناسبت فرا رسیدن سال نو و تعطیلات عید نوروز در نظر است که اوقات خوش و مفیدی برای شهروندان ایجاد شود تا ضمن بهره بری مناسب از اوقات فراغت و تعطیلات با آثار تاریخی این شهر و جاذبه های آن نیز آشنا شوند.

وی گفت: این برنامه با همکاری و مشارکت یک سوم هزینه واقعی در این تور یکروزه شرکت کنند.

قاسم پور به برگزاری این تور از تاریخ اول تا نهم فرودین 1390 اشاره کرد و گفت: علاقه مندان برای شرکت در این تور یکروزه می توانند به کلیه فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و کتابخانه های تحت پوشش این معاونت مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2730315 تماس حاصل نمایند.

مهلت ثبت نام تا تاریخ 18 اسفندماه سال جاری ست.