به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به خاطرات سرهنگ خلبان غلامرضا علیزاده نیلی در جنگ تحمیلی می پردازد شامل خاطراتی همچون مبارزه هوایی‌‌، فاو، امشب اهواز سقوط می‌کند، کابل‌های برق، قاب عکس و … است.

کتاب "رقص دلفین‌ها" که در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تولید شده، اولین بار در سال 1384 منتشر شد که از آن زمان تاکنون به چاپ چهارم رسیده است.

در خاطره "کابل‌های برق" آمده است: خیلی دیر شده بود . در فاصله‌ای بسیار نزدیک و مقابلم ،چند رشته کابل بسیار قوی از یک سمت رودخانه به طرف دیگر می‌رفت . با سرعت زیاد و ارتفاع کم ، احساس کردم ، لحظاتی دیگر سراز تنم جدا خواهد شد . از ترس نتوانستم حتی‌آب دهانم را قورت بدهم . در‌کوتاهترین زمان ممکن ، محاسبه کردم ؛ اگر ارتفاع را کم یا زیاد کنم در هر دو صورت با کابل‌های برق برخورد خواهم کرد . گردش به چپ و راست هم خالی از خطر نبود.

چاپ چهارم این کتاب در 104 صفحه ، قطع رقعی منتشر شده است.

