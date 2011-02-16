به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیک محمد‌لو درباره احکام صادر شده از سوی کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: نشست روز سه‌شنبه کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس برای رسیدگی به پرونده‌های انضباطی محمد نوری، شیث رضایی و سعید حلافی تشکیل شد و اعضای کمیته پس از شنیدن دفاعیات بازیکنان رای خود را صادر کردند.

وی اضافه کرد: اعضا پس از شنیدن دفاعیات محمد نوری در مورد دریافت کارت زرد در بازی برابر مس کرمان و با در نظر گرفتن اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جریمه‌ای سه میلیون تومانی را برای این بازیکن در نظر گرفته، به تذکر شفاهی برای این بازیکن بسنده کرد. نوری در مورد ارائه ندادن گذرنامه جدیدش به باشگاه نیز با اکثریت آراء تبرئه شد.

دبیر کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در مورد آخرین وضعیت شیث رضایی خاطرنشان کرد: شیث رضایی در تهران حضور نداشت اما با هماهنگی‌های به عمل آمده، دفائیاتش را به باشگاه ارسال کرد و اعضای کمیته انضباطی پس از مطالعه لایحه دفاعیه، وی را به دلیل انجام مصاحبه‌ای که به تنش در باشگاه انجامید، به کسر 15 درصد از مبلغ قراردادش محکوم کردند.

بیک محمدلو افزود: در این نشست همچنین در مورد غیبت سعید حلافی در تورنمنت 6 جانبه دبی به دلیل آماده نبودن گذرنامه بحث شد که اعضا پس از شنیدن دفاعیات این بازیکن، او را به کسر 5 درصد از مبلغ قراردادش محکوم کردند.

وی همچنین با اشاره به حرکت جوانمردانه حمید علی‌عسکر در بازی با تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: حرکت جوانمردانه علی‌عسکر نیز در این جلسه مورد تقدیر قرار گرفت و بر اساس نظر اعضای کمیته انضباطی، علاوه بر تقدیر کتبی، مبلغ پنج میلیون ریال پاداش نیز برای ایشان در نظر گرفته شد.

دبیر کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: بازیکنانی که جرایمی برای آنها در نظر گرفته شده، در صورت تمایل می‌توانند ظرف مدت 10 روز، اعتراض خود را به احکام صادر شده به شورای استیناف باشگاه به صورت کتبی ارائه کنند.

گفتنی است حمید علی‌عسکر در بازی برابر راه آهن شهرری در صحنه‌ای که تیم فوتبال پرسپولیس در موقعیت حمله قرار داشت به دلیل آسیب دیدگی یکی از بازیکنان تیم حریف، توپ را به بیرون زد.