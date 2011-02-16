تیم برتن، فایفر و بونهام کارتر را دعوت به همکاری کرد

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین تیم برتن که تا پیش از این با بازیگران جوان و گمنام و نشان برای بازی در "سایه‌های سیاه" به توافق رسیده بود اینک با دو بازیگر نام آشنای سینما وارد مذاکره شده است.



میشل فایفر پیش از این در فیلم "زن گربه‌ای" با تیم برتن همکاری کرده بود. قرار است فایفر در این فیلم نقش الیزابت کالینز استادارد زن بیوه‌ای که ده سال پس از مرگ همسرش ریاست خانواده ثروتمندش را بر عهده می‌گیرد را بازی کند.



از سوی دیگر بونهام کارتر برای ایفای نقش دکتر جولیا هافمن پزشکی که هم روانشناس است و هم روی بیماری‌های خونی تسلط دارد در نظر گرفته شده است. جانی دپ هم در نقش اصلی فیلم حضور می‌یابد.



چند بازیگر نوخاسته از جمله اوا گرین، جکی ارل هیلی و بلا هیث کوت در نقش‌های فرعی "سایه‌های سیاه" بازی می‌کنند. فیلمبرداری فیلم ماه آوریل (فروردین) ‌آینده آغاز می‌شود.

