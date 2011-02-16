"داستان انقلاب" چراغی روشن فراروی نویسندگان نسل سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده، جشنواره "داستان انقلاب" را یک اتفاق مبارک توصیف کرد و گفت: انقلاب اسلامی بستری است که جنگ در آن رخ داده و از همین رو ادبیات انقلاب نیز مادر ادبیات جنگ محسوب می‌شود و نیاز به توجه بیشتری دارد.

تجار با تاکید بر ضرورت دائمی بودن فعالیت دبیرخانه جشنواره "داستان انقلاب" اظهار کرد: جشنواره باید در طول سال، ارتباط موثر و مستمری با نویسندگان و مخاطبان خود داشته باشد و حتی می‌تواند این ارتباط را در حد مخاطبان برون‌مرزی گسترش دهد.

نویسنده "آرام شب ‌به‌ خیر" با اشاره به موضوع کلی این جشنواره گفت: اگر سیاستگذاران جشنواره بتوانند تدابیری بیندیشند و موضوعات جشنواره را در زیرمجموعه انقلاب، فهرست‌بندی و جزئی‌‌تر کنند، راحت‌تر می‌توان نویسندگان را به موضوعات مغفول مانده در این حوزه جلب کرد.

تجار همچنین تاکید کرد: حضور داوران شناخته‌شده در جشنواره و تنوع داوران در هر دوره نیز از مواردی است که به رشد کیفی جشنواره "داستان انقلاب" کمک بسیاری می‌کند.

وی افزود: همین که جشنواره توانسته چراغی را فراروی نویسندگان روشن کند، خوب است و به اعتقاد من نباید به سرعت و پس از دو دوره منتظر اتفاق شگرفی بود چرا که جشنواره در صورت استمرار است که می‌تواند اثربخش باشد.

مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" یکشنبه هشتم اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.



