رویارویی با فتنه ها جز با داشتن بصیرت و پیروی از ولایت فقیه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی در اراک با بیان اینکه این همایش با تشییع پیکر پاک دو دانشجوی شهید در حوادث 25 بهمن مقارن شده است، افزود: امروز فتنه گران از خارج از کشور حمایت می شوند و در ارتباط با خارج از آن ها دعوت شده و عملا سرباز منافقین شده اند.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که مردم از ولایت فقیه پیروی نکنند، اظهار داشت: بیشتر این فنته ها و شیطنتها برای این است که محتوای علوم دانشجویان و رفتار اساتید بر اساس مد غربی ها باشد.
رادان ادامه داد: مکر منافقان از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون متوجه این قشر تاثیرگذار دانشجو بوده به همین علت، محیط امن برای دانشجویان مقدمهساز توسعه علم و تحقیق است.
وی با اشاره به اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است، اظهار داشت: هرکسی از ولی امر خود دور شود می تواند قاتل کربلا باشد حتی اگر جانباز جنگ باشد.
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