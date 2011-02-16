رویارویی با فتنه ها جز با داشتن بصیرت و پیروی از ولایت فقیه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی در اراک با بیان اینکه این همایش با تشییع پیکر پاک دو دانشجوی شهید در حوادث 25 بهمن مقارن شده است، افزود: امروز فتنه گران از خارج از کشور حمایت می شوند و در ارتباط با خارج از آن ها دعوت شده و عملا سرباز منافقین شده اند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که مردم از ولایت فقیه پیروی نکنند، اظهار داشت: بیشتر این فنته ها و شیطنتها برای این است که محتوای علوم دانشجویان و رفتار اساتید بر اساس مد غربی ها باشد.

رادان ادامه داد: مکر منافقان از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون متوجه این قشر تاثیرگذار دانشجو بوده به همین علت، محیط امن برای دانشجویان مقدمه‌ساز توسعه علم و تحقیق است.

وی با اشاره به اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است، اظهار داشت: هرکسی از ولی امر خود دور شود می تواند قاتل کربلا باشد حتی اگر جانباز جنگ باشد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی وظیفه نیروی انتظامی را در ایجاد محیط امن برای دانشگاه و دانشگاهیان عنوان کرد و اظهار داشت: با بسترسازی‌های لازم محیط برای تولید علم بدون دغدغه آماده می‌شود تا دانشجویان نیز به کشور کمک کنند.







