  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

رادان:

رویارویی با فتنه ها جز با داشتن بصیرت و پیروی از ولایت فقیه امکان پذیر نیست

رویارویی با فتنه ها جز با داشتن بصیرت و پیروی از ولایت فقیه امکان پذیر نیست

اراک - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گفت: فتنه‌های زیادی برای انتقام از انقلاب صورت می‌گیرد اما رویارویی با فتنه‌ها جز با داشتن بصیرت و پیروی از ولایت فقیه امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک،  سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی در اراک با بیان اینکه این همایش با تشییع پیکر پاک دو دانشجوی شهید در حوادث 25 بهمن مقارن شده است، افزود: امروز فتنه گران از خارج از کشور حمایت می شوند و در ارتباط با خارج از آن ها دعوت شده و عملا سرباز منافقین شده اند.

 وی با تاکید بر اینکه دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که مردم از ولایت فقیه پیروی نکنند، اظهار داشت: بیشتر این فنته ها و شیطنتها برای این است که محتوای علوم دانشجویان و رفتار اساتید  بر اساس مد غربی ها باشد.

رادان ادامه داد: مکر منافقان از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون متوجه این قشر تاثیرگذار دانشجو بوده به همین علت، محیط امن برای دانشجویان مقدمه‌ساز توسعه علم و تحقیق است.

وی با اشاره به اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است، اظهار داشت: هرکسی از ولی امر خود دور شود می تواند قاتل کربلا باشد حتی اگر جانباز جنگ باشد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی وظیفه نیروی انتظامی را در ایجاد محیط امن برای دانشگاه و دانشگاهیان عنوان کرد و اظهار داشت: با بسترسازی‌های لازم محیط برای تولید علم بدون دغدغه آماده می‌شود تا دانشجویان نیز به کشور کمک کنند. 




 

کد مطلب 1255431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها