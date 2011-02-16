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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

جشنواره فیلم‌ 100/

راعی: جشنواره فیلم 100 بستری برای ورود به عرصه سینماست

راعی: جشنواره فیلم 100 بستری برای ورود به عرصه سینماست

مجتبی راعی جشنواره فیلم 100 را بستر مناسب برای انگیزه دادن به فیلمسازان جوان و زمینه‌ساز ورود آن‌ها به سینما دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی راعی درباره ساخت فیلم‌های 100 ثانیه‌ای گفت: فیلم کوتاه و 100 ثانیه‌ای عرصه تجربه است و کارگردان فیلم کوتاه باید تا می‌تواند در موضوعات مختلف تجربه کسب کند و فیلمسازان انگیزه‌هایی را برای ساخت فیلم کوتاه داشته باشند.

وی افزود: یکی از مهمترین این انگیزه‌ها، برگزاری جشنواره است. جشنواره فیلم 100 در این میان توانسته رسالت مهمی را انجام بدهد و در جوانان اشتیاق و انگیزه فیلمسازی به وجود بیاورد.

راعی در ادامه تصریح کرد: رسیدن جشنواره فیلم 100 به دوره هفتم نشان دهنده این است که جشنواره راه خود را به درستی انتخاب کرده و در مسیر درستی حرکت می‌کند. در این هفت دوره فیلمسازان بسیاری به تولید فیلم پرداخته‌اند و این بدین معنی است که جشنواره فیلم 100 به بستر مناسبی برای انگیزه دادن به فیلمسازان جوان و ورود آن‌ها به عرصه سینما بدل شده است.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای اسفندماه امسال برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1255432

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