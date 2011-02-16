به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در آستانه 29 بهمن ماه سالروز قیام مردم تبریز و در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان با اشاره به حرکت رو به گسترش بیداری اسلامی در دنیای اسلام، آن را ثمره شیرین مقاومت و ایستادگی ملت عظیم ایران در 33 سال گذشته دانستند و تأکید کردند: امروز به برکت ایمان و اسلام، صلابت، عزت، پیشرفت و تأثیرگذاری ایران اسلامی، بیش از هر زمان دیگر درخشان تر و عزم ملت برای رسیدن به اوج قله عظمت مصمم تر است.

در این دیدار که در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 56، انجام شد، رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از ایمان، اخلاص، پایمردی و بصیرت مثال زدنی مردم آذربایجان در طول تاریخ بویژه در مقاطع مختلف نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران افزودند: مهمترین ویژگی حرکت مردم تبریز در 29 بهمن سال 56 الگو شدن آن برای حرکتهای بعدی ملت ایران بود و اگر قیام 29 بهمن 56 روی نمی داد، قیام 19 دی مردم قم به فراموشی سپرده و روند حرکت ملت ایران در مسیر نهضت اسلامی، متوقف می شد.

حضرت آیت الله خامنه ای مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران را نیز الگو شدن آن برای ملتها دانستند و خاطرنشان کردند: علت اصلی فشارهای گوناگون به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جلوگیری از الگو شدن حرکت عظیم ملت ایران بوده است.

ایشان با اشاره به تحریم های اقتصادی، ترور دانشمندان برجسته علمی، و اتهام زنی های گوناگون در زمینه حقوق بشر، تأکید کردند: همه فشارها و تبلیغات برای این است که حرکت ملت ایران را متوقف کنند و موجب رویگردانی افکار عمومی منطقه و جهان از جمهوری اسلامی ایران شوند اما برخلاف خواسته سلطه گران، ایران اسلامی روز بروز قویتر و پیشرفته تر شده است.



رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: هشت سال دفاع مقدس موجب شد سرداران جوان و شجاع ملت ایران امکان بروز بیابند و تحریم های اقتصادی و علمی نیز باعث شد، استعدادها و تواناییهای جوانان شکوفا شود.

حضرت آیت الله خامنه ای مهمترین ویژگی مردم آذربایجان و تبریز را شور و شعور، و عزم راسخ همراه با بصیرت دانستند و خاطرنشان کردند: این ویژگیها از جمله بصیرت همراه با قدرتِ تحلیل باید همچون 33 سال گذشته در نسل جوان و همچنین نسلهای بعدی حفظ و تقویت شود.

ایشان تأکید کردند: اگرچه جوان امروز امام (ره) و شهید باکری ها را ندیده و دوران سخت 8 سال دفاع مقدس را لمس نکرده است اما فکر، تشخیص و راه جوان امروز، همان فکر و مسیر سالهای اول انقلاب اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بصیرت ایمانی، شریان حیاتیِ احیاء کننده فکرها و دلها است، افزودند: این بصیرت ایمانی باید همواره ادامه پیدا کند، همانگونه که تاکنون ادامه داشته و تأثیر خود را نیز در دنیا گذاشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای بیداری اسلامی مشهودِ کنونی در منطقه را متأثر از حرکت ایمانی و عزم راسخ ملت ایران دانستند و تأکید کردند: قضایای بسیار مهم مصر ناشی از حرکت بیداری اسلامی و تحقیر سالهای متمادی ملت فهیم، کهن و صاحب تمدن مصر است.

ایشان شکل گیری حرکتهای عظیم اجتماعی را تدریجی و در طول سالیان متمادی اما بروز آنها را ناگهانی و دفعی، دانستند و افزودند: ذلت و تحقیری که حکومت مصر در طول سالهای گذشته به دلیل وابستگی به امریکا و رژیم صهیونیستی بر مردم تحمیل کرد، سرانجام ملت و جوانان مصر را به ستوه آورد و اینگونه بصورت ناگهانی بروز کرد.

رهبر معظم انقلاب ، نقش جوانان مصری و ایمان و عزم راسخ آنها را در حرکت عظیم مردم، تعیین کننده خواندند و خاطرنشان کردند: حرکت مردم مصر با پیشتازی جوانان از مساجد و نمازهای جمعه آغاز و سرانجام به یک حرکت عمومی تبدیل شد.

حضرت آیت الله خامنه ای حضور مردم درصحنه را موجب ناکارآمد شدن ابزارهای سیاسی،نظامی واقتصادی قدرتهای زورگو دانستند و افزودند: آمریکاییها می توانند به دولتهای بدون پشتوانه مردمی به راحتی زور بگویند و هرگاه هم که به سردمداران آنها نیاز نداشته باشند به آنها همچون محمدرضا پهلوی و بن علی بی محلی کنند اما هنگام حضور مردم در صحنه، در مقابل عزم راسخ آنها، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

ایشان تأکید کردند: این اتفاق مهم امروز در مصر روی داده است البته امریکا تلاش دارد تا با منحرف کردن حرکت مردم مصر و قانع کردن آنها به برخی دستاوردهای جزئی، مردم را به خانه هایشان بازگرداند ولی بعید است چنین ترفندهایی در مقابل مردمی که بیدار شده و قدرت و توان تأثیرگذاری خود را متوجه شده است، به نتیجه برسد.

رهبر انقلاب اسلامی عامل اصلی عزت و پیشرفت ملت ایران را ایمان و اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: تقویت ایمان، همت جوانان و تلاش برای تحقق بیشتر دستورات اسلام در جامعه، زمینه ساز عزت و پیشرفت روزافزون و اصلاح زندگی مادی و معنوی خواهد شد.

در ابتدای این دیدار آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در سخنانی با گرامیداشت حماسه 29 بهمن مردم تبریز در سال 56 و نقش آفرینی مردم آذربایجان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی بویژه 8 دی سال 88، گفت: مردم آذربایجان بویژه تبریز همواره بصیرت و ولایتمداری خود را نشان داده اند و در 22 بهمن امسال نیز همگام با اقیانوس عظیم ملت ایران، با شکوه تر از هر سال به میدان آمدند.