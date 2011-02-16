برخورد قضایی با سران فتنه ضروری است

استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن محکوم کردن اقدامات اخیر از سوی سران فتنه گفت: این عده باید از اقدامات نامناسب خود دست بکشند.

وی افزود: ایجاد بی نظمی و ریختن خون دانشجوی بی گناه از سوی منافقان خشم مردم را به همراه داشته است و راهپیماییهای خودجوش مردم، دانشجویان و طلاب بیانگر شدت نفرت و خشم ملت از اقدامات اخیر است.

وی با یادآوری فتنه سال گذشته خواهان اجرای قانون در برابر خاطیان شد و گفت: از دستگاه قضایی انتظار می رود با عوامل ایجاد بی نظمی و قانون شکنی در کشور برخورد جدی شود.

این مسئول با بیان اینکه مردم جامعه هوشیارند و در مقابل بی حرمتی ساکت نمی نشینند، گفت: جامعه ولایتمدار و انقلابی کشور نمی گذارد خون شهید ژاله و بیگناهان و مردم دیگری که در جریان فتنه پس از انتخابات آسیب دیدند پایمال شود.

وی راهپیمایی به نفع مردم مصر و تونس را توطئه جدیدی از سوی فریب خوردگان برشمرد که نگاهی کلی به حرکت صورت گرفته در 25 بهمن نشان داد هیچ خبری از حمایتهای عده ای اغتشاشگر از مردم انقلابی کشورهای فوق نبوده است.

فرهادی همچنین از مردم البرز خواست بار دیگر همچون گذشته با حضور در راهپیمایی بعد از نمازجمعه این هفته کرج دشمنان را در رسیدن به نقشه هایشان ناکام بگذارند و حضور و آگاهی خود در صحنه دفاع از رهبری، ملت و قانون اساسی را به تصویر کشند.