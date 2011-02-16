۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

اجرای پروژه های عمرانی در ساری شتاب گرفت

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساری گفت: اجرای پروژه های عمرانی در ساری شتاب گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زارعی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مرکز مازدران در مورد فرمانداری میاندورود گفت: در تقسیمات میاندورود هیچ تغییری در حوزه سرزمینی به وجود نیامده بلکه از بخشداری به فرمانداری ارتقاء یافته است و اینکه چرا میاندورود از ساری جدا شد در حوزه کارشناسی وزارت کشور است.

زارعی با اشاره به اجرای فعالیت های عمرانی در مرکز مازندران گفت: چهار پل و تقاطع غیر همسطع، پارک  موزه دفاع مقدس، پارک و شهر بازی، استخر های آبی در حوزه رود خانه تجن، شهر بازی در جاده دریا، احداث نمایشگاه بین المللی، پالایشگاه نفت از پروژه های است که در حال ساخت و یا مراحل ابتدایی کار است.

وی از عقب افتادگی استان مازندران گفت و خاطر نشان کرد: مازندران نسبت به استانهای دیگر عقب ماندگی دارد و باید این مشکل را جبران کرد و همه مردم و مسئولان استانی باید برای رسیدن به رشد استان تلاش کنند.

فرماندار ساری به بودجه شهرداری ساری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری نسبت به سالهای گذشته افزایش بودجه داشته و این نشان از تلاش شهرداری ساری برای اجرای پروژه های بزرگ ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وی،  ساحل ساری را قطب گردشگری مرکز مازندران دانست و افزود: در جاده فرح آباد ساری بیش از 60 هزار دانشجو درحال تحصیل هستند و وجود دهها مراکز اموزش عالی و صنعتی تردد را در این جاده افزایش داده است.

زارعی، به بودجه فرهنگی سفر سوم دولت اشاره کرد و گفت:با اعتبارات تخصیص داده شده برای کارهای فرهنگی در ساحل دریا برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است و از نظر عمرانی نیز از 21 کیلومتر راه ساحل دو کیلومتر ازاد سازی شده و از 10 جاده دسترسی به دریا، هفت جاده در حال آسفالت شدن است.

