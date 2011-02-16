اجرای پروژه های عمرانی در ساری شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زارعی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مرکز مازدران در مورد فرمانداری میاندورود گفت: در تقسیمات میاندورود هیچ تغییری در حوزه سرزمینی به وجود نیامده بلکه از بخشداری به فرمانداری ارتقاء یافته است و اینکه چرا میاندورود از ساری جدا شد در حوزه کارشناسی وزارت کشور است.

زارعی با اشاره به اجرای فعالیت های عمرانی در مرکز مازندران گفت: چهار پل و تقاطع غیر همسطع، پارک موزه دفاع مقدس، پارک و شهر بازی، استخر های آبی در حوزه رود خانه تجن، شهر بازی در جاده دریا، احداث نمایشگاه بین المللی، پالایشگاه نفت از پروژه های است که در حال ساخت و یا مراحل ابتدایی کار است.

وی از عقب افتادگی استان مازندران گفت و خاطر نشان کرد: مازندران نسبت به استانهای دیگر عقب ماندگی دارد و باید این مشکل را جبران کرد و همه مردم و مسئولان استانی باید برای رسیدن به رشد استان تلاش کنند.

فرماندار ساری به بودجه شهرداری ساری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری نسبت به سالهای گذشته افزایش بودجه داشته و این نشان از تلاش شهرداری ساری برای اجرای پروژه های بزرگ ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وی، ساحل ساری را قطب گردشگری مرکز مازندران دانست و افزود: در جاده فرح آباد ساری بیش از 60 هزار دانشجو درحال تحصیل هستند و وجود دهها مراکز اموزش عالی و صنعتی تردد را در این جاده افزایش داده است.

زارعی، به بودجه فرهنگی سفر سوم دولت اشاره کرد و گفت:با اعتبارات تخصیص داده شده برای کارهای فرهنگی در ساحل دریا برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است و از نظر عمرانی نیز از 21 کیلومتر راه ساحل دو کیلومتر ازاد سازی شده و از 10 جاده دسترسی به دریا، هفت جاده در حال آسفالت شدن است.