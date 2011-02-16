نگرانی رهبران دینی از گسترش قمار در بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مالکوم براون مدیر امور فعالیتهای کلیسایی و عمومی در کلیسای انگلیکن انگستان گفت: مشکل قماربازها دید کاذب نسبت به حقایق امور و اغلب سوق دادن خود و خانواده به عدم امنیت و فقر است. این مسئله تنها به اخلاق فردی مرتبط نمی شود بلکه به واسطه ارزشهایی که در بافت جامعه و سیاست منتقل می شود وخیم تر می شوند.

براساس تحقیقات سال 2006، حدود 68 درصد از مردم قمار کرده بودند که این امر در مقایسه با 73 درصد قماربازی در سال 2010 قرار می گیرد. این ارقام به وضوح نشان می دهند قمار بازی از 6/0 درصد به 9/0 افزایش یافته است.

تخمین زده شده بین 360 تا 450 هزار قمارباز در بریتانیا به سر می برند که این رقم در سال 2007 حدود 284 هزار نفر بوده است.

دنیل وبستر از ائتلاف انجیلی گفت: باید در رابطه با قوانین آینده و تسهیلاتی که ممکن است ارائه شود اقدام فوری صورت گیرد. تغییراتی که در ماشینهای بازی از سوی دولت بررسی می شود به سادگی می تواند این وضعیت را وخیم تر کند.

پل موریسون از کلیسای متودیست بریتانیا گفت: مشکل قماربازی یک مسئله مهم اجتماعی است که می تواند در زندگی فردی و خانوادگی فلاکت حقیقی رقم بزند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که قماربازی در میان مردان جوان که وضع سلامتی مناسبی ندارند و اغلب در سابقه خانوادگی آنها قمار بازی مشاهده می شود، بیشتر است .

کلیساها از دولت خواستند حق محدود کردن اماکنی را که به قمار می پردازند به شوراهای محلی اعطا کند.