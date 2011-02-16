تصویر 10 کاریکاتور؛ از ولنتاین پادشاهان تا پستانک دموکراسی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز سرنگونی مبارک و وضعیت ناآرام یمن و بحرین بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

ولنتاین پادشاه!

روزنامه الرایه قطر امروز به پایان دوره دیکتاتورهای جهان عرب اشاره دارد که روز ولنتاین آنها و صندلی پادشاهی به پایان رسیده است.

بمب مطالبات!

روزنامه الخلیج امروز به بمب مطالبات فرو خورده جهان عرب توجه دارد که این روزها بر سر حاکمان جهان عرب فرود می آید. این مطالبات شامل آزادی، مساوات، عدالت، دموکراسی و ریشه کنی فساد توجه دارد.

کتاب تاریخ؛ آزادی را بنویس

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به ثبت روز 25 ژانویه در تاریخ که با آغاز قیام ملت مصر همراه شد، توجه دارد.

دموکراسی قطره ای!

روزنامه البیان امارات امروز بی اثر بودن دموکراسی در برخی از کشورهای جهان را به تصویر کشیده است. بر این اساس، با وجود اینکه این کشورها از اصول دموکراتیک با خبر هستند اما تلاشی در راستای به کار بستن آن انجام نمی دهند.

نگرانی از قیام مصر

روزنامه الاتحاد امارات امروز به نگرانی شدید رژیم صهیونیستی از تحولات مصر و پیروزی مردم انقلابی این کشور توجه دارد.

وائل غنیم

روزنامه الدستور اردن امروز به نقش موثر "وائل غنیم" فعال مصری در آغاز قیام ملت مصر در روز 25 ژانویه توجه داشته است.

مرحله پس از انقلاب؛ سوء استفاده از قیام

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به احتمال سوء استاده برخی از جریانات سیاسی از قیام ملت مصر توجه کرده است.

با اینترنت چه کنیم!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به ناتوانی رژیم های عربی در قبال جنبشهای مردمی توجه دارد که اکثر آنها از سوی جوانان در شبکه اینترنت کلید زده می شود.

جهان الکترونیک؛ معضل جهان عرب!

روزنامه عکاظ عربستان نیز امروز به جنبش های ملل عربی که از طریق شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک دنبال می شود، اشاره دارد.

اسرای فلسطینی؛ بدون شرح



الرایه قطر