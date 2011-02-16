جایگاه فارس در کیفیت پروژه های عمرانی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کامران رحیم اف ظهر چهارشنبه جلسه ای که در سالن اجتماعات اداره کل مکانیک خاک استان فارس تشکیل شد، افزود: کنترل کیفی پروژه های عمرانی بسیار مهم است و سرمایه ملی محسوب می شود.

وی گفت: از فضای صمیمی و همدلی و هماهنگی که بین اعضای شورای حمل و نقل در استان فارس است بسیار خشنودم واین یک نکته بسیار مهم و حساس است و رمز موفقیت پروژه های عمرانی در استان فارس به شمار می رود.

وی با اشاره به وظایف آزمایشگاه مکانیک خاک تصریح کرد: عمده ترین وظیفه آزمایشگاه وظیفه حاکمیتی است که کیفیت را در اجرای پروژه ها توسعه می دهد و این باعث شیرینی و حلاوت و ماندگاری پروژه ها خواهد شد.

رحیم اف ضمن اشاره به این مورد که اگر کیفیت در پروژه ها رعایت نشود هزینه های سنگینی را دارد متذکر شد: صرف هزینه های سنگین باعث اتلاف سرمایه و اتلاف بیت المال می شود.

مدیر عامل آزمایشگاه مکانیک خاک کشور اذعان داشت: در خصوص آزمایشات مهندسی و فنی در پروژه های راهسازی در فارس بسیاری از آزمایشات بر اساس گزارشات و مستندات موجود مانند آزمایش اثبات که درجه حرارت محیط نیز رعایت شده در زمان پخش آسفالت و 100 درصد بر طبق استاندارد بوده است و مابقی موارد کیفیت پروژه ها نیز به طور تقریبی به صورت کامل طبق استاندارد است.و

ی با اشاره به وضعیت خوب علمی و پژوهشی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری در استان فارس افزود: با توجه به گزارشات و مستندات موجود وضعیت بسیار خوبی در استان فارس حاکم است اما باید از ظرفیت بسیار خوب وجود دانشگاه شیراز در این شهر استفاده کرد و تفاهم نامه ای با این دانشگاه منعقد شود و یک همایش کشوری در یکی از زمینه های تخصصی مربوطه برگزار و آزمایشگاه مکانیک خاک کشور نیز حمایت همه جانبه خود را اعلام می دارد.

مدیر کل راه و تررابری فارس نیز در ادامه به تعامل خوب اعضای شورای حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: شورای حمل و نقل در استان فارس شورای منسجم و خوبی است که هر ماه یک جلسه با حضور مدیران ارشد وزارت راه و ترابری در استان تشکیل می دهد و مصوبات آن را جهت پیگیری به شورای معاونین وزارت راه و ترابری ارسال می کنیم.

حیدر نوروزی در خصوص وضعیت پروژه ها در استان فارس افزود: پروژه های بسیار خوبی در استان شروع شده و پروژه های بزرگ و بسیار خوبی نیز در آینده ای نزدیک در ادامه شبکه ریلی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما اداره کل آزمایشگاه مکانیک خاک را از مجموعه خودمان جدا نمی دانیم و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان با توجه به بازدیدهایی که از کارگاههای آنها در پروژه ها انجام داده ام وظایف خود را به خوبی انجام می دهند.

نوروزی اذعان داشت: من اعتقاد دارم تمام آزمایشگاههایی که توسط بخش خصوصی در استان در دیگر پروژه های عمرانی انجام می گیرد باید زیر نظر آزمایشگاه مکانیک خاک استان انجام شود و نظارت آزمایشگاه طبق ضوابط و مقرراتی که آنها دارند باعث می شود که هیچ پروژه عمرانی بی کیفیت در کشور انجام نشود.

مدیر کل راه و ترابری فارس ضمن قدردانی از مجموعه آزمایشگاه مکانیک خاک استان، اضافه کرد: کیفیت از کمیت برای ما مهمتر است و لذت بهره برداری از یک پروژه این است که پروژه با کیفیت اجرا شود.

در ادامه شهریور مدیر کل آزمایشگاه مکانیک خاک استان نیز به ارائه گزارشات 10 ماهه گذشته پرداخت و گفت: با توجه به اینکه استان فارس از نظر فرهنگی و استراتژی از جایگاه خاصی برخوردار است و بیشترین طول راههای کشور را به خود اختصاص داده و وجود سه فرودگاه بین المللی شیراز،لار،لامرد و راه آهن شیراز -اصفهان وظایف ما را سنگین تر کرده است.

وی تصریح کرد: ماموریت آزمایشگاه مکانیک خاک ارتقای کیفی پروژه های عمرانی و ارتقای دانش علمی و کسب در آمد است.