هدف آشوبگران زیر سئوال بردن حماسه 22 بهمن بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی قبل از ظهر چهارشنبه در تجمع بزرگ طلاب حوزه علمیه قم که در اعتراض به حوادث و ساختارشکنی‌های 25 بهمن تهران در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، ‌بیان داشت: هدف این اغتشاشگران تحت شعاع قرار دادن راهپیمایی ده‌ها میلیونی ایران در 22 بهمن ماه سال جاری بود که در این روز ملت یکپارچه به پا خواسته و به صحنه آمدند و با ولی فقیه، نظام و آرمان‌های شهیدان تجدید بیعت کردند و این کوته فکر‌ها و عقب مانده‌ها در فکر آن بودند این شکوه و عظمت را زیر سئوال ببرند.



وی اضافه کرد: هدف دیگر فتنه گران در روز 25 بهمن ماه این بود که بگویند ما هنوز هم زنده هستیم و نمرده‌ایم، مرگ بر زندگی ننگینتان باد که با آلودگی اجین شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه بیان داشت: هم اکنون هدف از این اجتماع این است که اقدامات فتنه گران، آمریکا و صهیونیست‌ها در روز 25 بهمن ماه را محکوم ‌کنیم و امروز آمده‌ایم به آفرینندگان اغتشاشات بگوییم ملت ایران و حوزه علمیه تا آخرین نفس و قطره خون خود پای نظام و ولایت ایستاده‌اند و از پا نخواهند نشست.



وی با اشاره به ‌اغتشاشات بی‌ارزشی که در تهران در روز 25 بهمن ماه صورت گرفت اظهار داشت: جمع کردن دو هزار نفر در تهران 10 میلیونی کار خیلی سختی نیست ‏با وجود تبلیغات وسیع رسانه‌های بیگانه از چند هفته قبل و وجود فرزندان زندانی‌ها و وابستگان آنها بیشتر از این می‌توانستند جمع کنند.



خاتمی ادامه داد: برای این اغتشاشات حقیر هدف و نیتی وجود داشته است، نخست مزدوران آمریکا و اسرائیل بر آن بودند با این اغتشاشات خیزش کشورهای اسلامی را از کانونشان ببرند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: ‌ اغتشاشگران و فتنه گران بیشترین آب را به آسیاب دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل ریخته‌اند و برای صیهونیست‌ها و مزدوران نفس کشی ایجاد کرده‌اند و به نوعی برای آنها خدمت می‌کنند.



وی اظهار داشت: ‌مردم ایران نظامشان را دوست دارند و این ملت، آمریکا شکن و شاه شکن هستند و شما فتنه گران تفاله‌های بیش نیستید و سران فتنه گر ذلیلانی هستند که گرفتنشان کاری ندارد.



نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره اینکه چهار دسته مجرمان اصلی این فتنه‌ها هستند، گفت: گروه نخست آمریکا و اسرائیل هستند و دومین دسته کسانی هستند که بیانیه دادند و مردم را دعوت به اغتشاش کردند و مصداق بارز محارب هستند، این افراد پرونده سیاه ننگینی دارند و دستشان به خون شهیدان از جمله ژاله و مختاری و خون افرادی که در طی این 20 ماه مجروح و کشته شده‌اند آغشته است و همین افراد زمینه ساز شهادت‌ این دو نفر شدند.



وی بیان داشت: سومین دسته از مجرمان اصلی فتنه مجامعی هستند که از فتنه گران حمایت می‌کنند و عقبه فتنه گران هستند.



خاتمی اظهار داشت: ‌مجمع مدرسین قم که فقط حضور اینترنتی دارند بیانیه می‌دهند و معرکه و آتش بیار فتنه و اغتشاشات هستند و اخیراَ بیانیه دادند و گفته‌اند در راهپیمایی مستقل و غیردولتی یعنی 25 بهمن ماه شرکت کنند این مجامع به اصطلاح روحانی بیش از 20 ماه است که آب به آسیاب دشمنان می‌ریزند.



وی اضافه کرد: چهارمین دسته مجرمان حامی فتنه گران افراد هستند که سکوت اختیار کرده‌اند، سکوت تا چه زمان، بعد از 22 ماه فتنه و جنایت لازم نیست سکوت موضع گیری کنند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در حال حاضر دو جریان در کشور وجود دارد یک خط مردم، ولایت و انقلاب و دیگری خط ضد انقلابی است، بعضی از افراد باید خطشان را از این دو خط مشخص کنند و دو پهلو سخن نگویید.



وی بیان داشت: ما روحانیون خواهان برخورد قاطع و قانونی با سران فتنه بویژه موسوی و کروبی هستیم و همچنین آمریکا و اسرائیل بدانند ما روحانیون فتنه گران اصلی را آن‌ها می‌دانیم.