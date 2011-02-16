اشتون هفته آینده به مصر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاترین اشتون گفت که وی 22 فوریه (3 اسفند) به مصر سفر خواهد کرد تا تحولات این منطقه را از نزدیک مورد بحث و بررسی قرار دهد.

این سخنگو افزود: هفته آینده در روز سه شنبه اشتون در قاهره خواهد بود تا با مقامات این کشور گفتگو کند.

اشتون در حال حاضر در یک تور شمال آفریقا و خاورمیانه به سر می برد و از تونس، سرزمین های اشغالی و فلسطین دیدار کرده و انتظار می رود لبنان، اردن دو کشور دیگر باشند که از آنها دیدار داشته باشد.

سفر خاورمیانه ای مسئول سیاسیت خارجی اتحادیه اروپا در حالی است که 21 بهمن یک مقام اروپایی با اشاره به مشکلات پیش روی اشتون برای سفر به مصر گفته بود: "احمد ابوالغیط" وزیر خارجه مصر اعلام کرده که طی ماه جاری نمی تواند از مهمانان خارجی استقبال کند.