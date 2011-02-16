طرح هادی در 9 روستای دهلران در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهلران ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت : طرح هادی در روستا های پتک اعراب، پتک دیناروند، حاضر میل، بیشه دراز ، بردی ، برم، گوراب بالا و سادات دانشگر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

مهدوی گفت: تاکنون طرح هادی در 26 روستای این شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به مقاوم سازی منازل روستایی گفت: از سال 84 تاکنون هزار و 724 واحد مسکونی روستایی در این شهرستان مقاوم سازی شده است.

این مسئول یادآور شد: توسعه روستاها باعث شده جمعیت روستا به شهرهای بزرگ مهاجرت نکنند.

