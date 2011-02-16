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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک برگزار می کنند

کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک برگزار می کنند

کره جنوبی و آمریکا از اواخر ماه جاری میلادی رزمایش مشترک سالانه خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رزمایش مشترک سالانه کره جنوبی و ژاپن از تاریخ 28 فوریه آغاز شده و تا 10 مارس ادامه خواهد داشت.

این رزمایش با هدف افزایش توان دفاعی کره جنوبی برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی انجام می شود.

در این رزمایش نیروهای دریایی، هوایی و زمینی به همراه نیروهای ویژه دو کشور شرکت خواهند داشت.

این رزمایش در حالی برگزار خواهد شد که کره شمالی حساسیت زیادی بر روی آن دارد و در سال گذشته نیز به دلیل برگزاری همین گونه رزمایش ها بود که تنشهایی میان دو کشور بوجود آمد و سئول و پیونگ یانگ تا آستانه جنگ پیش رفتند.

کد مطلب 1255446

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