2800 متقاضی مسکن روستایی ساری به بانک ها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علی لقمانپور ظهر چهارشنبه در جمع ناظران بخش مرکزی ساری گفت: از سهمیه سال جاری بیش از دو هزار و 800 متقاضی به بانک های عامل جهت دریافت وام کم بهره مسکن روستایی معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: سهمیه وام کم بهره مسکن روستایی در سال جاری از کل استان بالغ بر چهار هزار و 600 واحد است که از این تعداد بیش از دو هزار و 800 واحد به بانک های عامل جهت عقد قرارداد و دریافت تسهیلات معرفی شدند.

لقمان پور، مانده سهمیه سال جاری را هزار و 800 واحد خواند و گفت: با کمک ناظران می توانیم مانده سال 89 را تا پایان سال به بانک های عامل معرفی کنیم.

وی، معرفی متقاضیان به بانک های عامل را در شعبه بنیاد مسکن ساری به روز خواند و خاطر نشان کرد: ناظران از این پس هیچ پرونده ای را در پیش خود نگه نداشته باشند و متقاضیان را به بنیاد مسکن شهرستان جهت معرفی به بانک های عامل معرفی کنند.

محمد یونسی، مسئول دفتر کانون کاردانهای فنی ساختمان شهرستان ساری گفت‌: ناظران فنی ساختمان دقت در نظارت بر ساخت و ساز را یک اصل قرار می دهند چرا که ساخت مسکن مقاوم عمر ساختمان را طولانی می کند.

وی، به افزایش سهمیه ناظران اشاره کرد و گفت :‌ با هماهنگی معاونت بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان این مشکل حل شد.

دفتر کانون در بخش مرکزی ساری بیش از 150 ناظر فنی ساختمان دارد.