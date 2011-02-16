رئیس سازمان سنجش از حوزه امتحانی کنکور ارشد 90 بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین عصر امروز چهارشنبه از محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 90 بازدید کرد و از نزدیک در جریان برگزاری آزمون قرار گرفت.

کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار می شود و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت می کنند.

کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در صبح روز چهارشنبه در محل های آزمون در کد رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجموعه زبان روسی، مجموعه زبان آلمانی، حسابداری، مجموعه مدیریت، آمار، مدیریت بحران، مجموعه زمین شناسی، مجموعه شیمی، مجموعه آمار، مجموعه مهندسی مکانیک برگزار شد.

همچنین کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در عصر چهارشنبه 27 بهمن در کد رشته های زبان و ادبیات فارسی، مجموعه علوم جغرافیایی، مجموعه حقوق، مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، مطالعات دفاعی و استراتژیک، اطلاعات استراتژیک، فیزیک، مهندسی عمران گرایش نقشه برداری، مجموعه مهندسی عمران، مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی، مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی وعلوم الیاف برگزار شده است.

همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 90 اولین مرحله آزمون شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، قرآن و حدیث، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، آمار، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی و طراحی صنعتی برگزار می شود.

نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه در نیمه اول خردادماه و نتایج نهایی نیمه اول شهریورماه اعلام می شود.