به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیبآبادی توضیح داد: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در خبرنگاران حوزه فرهنگ و همچنین ارج نهادن به فعالیتهای رسانهای صورت گرفته درخصوص انعکاس برنامهها و فعالیتهای جشنواره شعر در نظر داریم از برترین خبرنگاران تقدیر به عمل آوریم.
بیگی حبیب آبادی ادامه داد: براساس تصمیم کمیته برنامهریزی جشنواره مقرر شد به دو خبرنگار فعال در این ایام٬ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به مبلغ 5 میلیون ریال و یک لوح تقدیر اهدا شود.
دبیر جشنواره شعر فجر یادآور شد: بنابه دستورالعمل تعیین شده، انتخاب خبرنگار فعال بر اساس گزارش کمیته روابط عمومی و کمیته علمی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: تعداد اخبار تولیدی و همکاری صمیمانه خبرنگار با جشنواره و انعکاس اخبار ستاد اطلاعرسانی از مهمترین ملاکهای این دستورالعمل ذکر شده است.
پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی افتتاح خواهد شد.
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