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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

جشنواره شعر فجر از فعالترین خبرنگاران تقدیر می‌کند

جشنواره شعر فجر از فعالترین خبرنگاران تقدیر می‌کند

دبیر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر عنوان کرد: از فعالترین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای درایام برگزاری جشنواره شعر فجر تقدیر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب‌آبادی توضیح داد: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در خبرنگاران حوزه فرهنگ و همچنین ارج نهادن به فعالیتهای رسانه‌ای صورت گرفته درخصوص انعکاس برنامه‌ها و فعالیتهای جشنواره شعر در نظر داریم از برترین خبرنگاران تقدیر به عمل آوریم.

بیگی حبیب آبادی ادامه داد: براساس تصمیم کمیته برنامه‌ریزی جشنواره مقرر شد به دو خبرنگار فعال در این ایام٬ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به مبلغ 5 میلیون ریال و یک لوح تقدیر اهدا شود.

دبیر جشنواره شعر فجر یادآور شد: بنابه دستورالعمل  تعیین شده، انتخاب خبرنگار فعال بر اساس گزارش کمیته روابط عمومی و کمیته علمی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تعداد اخبار تولیدی و همکاری صمیمانه خبرنگار با  جشنواره و انعکاس اخبار ستاد اطلاع‌رسانی از مهمترین ملاکهای این دستورالعمل ذکر شده است.

پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در  تالار شریعت زاده کتابخانه ملی  افتتاح خواهد شد.
 


 
کد مطلب 1255451

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