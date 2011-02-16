به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب‌آبادی توضیح داد: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در خبرنگاران حوزه فرهنگ و همچنین ارج نهادن به فعالیتهای رسانه‌ای صورت گرفته درخصوص انعکاس برنامه‌ها و فعالیتهای جشنواره شعر در نظر داریم از برترین خبرنگاران تقدیر به عمل آوریم.

بیگی حبیب آبادی ادامه داد: براساس تصمیم کمیته برنامه‌ریزی جشنواره مقرر شد به دو خبرنگار فعال در این ایام٬ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به مبلغ 5 میلیون ریال و یک لوح تقدیر اهدا شود.

دبیر جشنواره شعر فجر یادآور شد: بنابه دستورالعمل تعیین شده، انتخاب خبرنگار فعال بر اساس گزارش کمیته روابط عمومی و کمیته علمی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تعداد اخبار تولیدی و همکاری صمیمانه خبرنگار با جشنواره و انعکاس اخبار ستاد اطلاع‌رسانی از مهمترین ملاکهای این دستورالعمل ذکر شده است.

پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی افتتاح خواهد شد.





