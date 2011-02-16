توسعه روابط عمیق تجاری و فرهنگی با سلیمانیه عراق در دستورکار قرار دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سلیمانیه عراق ،سید دادوش هاشمی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق در یک کنفرانس خبری، اظهار داشت: برگزاری این چنین نمایشگاه هایی می تواند نقش موثری در توسعه همه جانبه روابط بین دو استان داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه های دو استان جهت تقویت بیشتر روابط فی مابین گفت: گسترش روابط دو جانبه درعرصه های مختلف بین دو استان در تفاهم نامه های مختلف به امضا رسیده که در این راستا گسترش و توسعه صنعت گردشگری و برقراری پرواز کرمانشاه –سلیمانیه ازآن جمله است.

هاشمی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کرمانشاه در سایر مناطق اقلیم کردستان عراق نیز در دستور کار قرار دارد،گفت: با توجه به رایزنی های بعمل آمده با مسئولین اقلیم کردستان عراق در تلاش هستیم تا در آینده ای نزدیک در استان های دهوک،کرکوک و دیالی نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کرمانشاه را برگزار کنیم.

کرمانشاه و کردستان عراق نوروز مشترک برگزار می کنند

استاندار کرمانشاه در ادامه به توسعه روابط فرهنگی بین دو استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نزدیکی فرهنگی استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق و وجود نوروز باستانی که وجه مشترک دو فرهنگ است، در آینده مراسم نوروز مشترک را برگزار خواهیم کرد.

بهروز محمد صالح نیز دراین کنفرانس خبری با اشاره به اهمیت توسعه روابط دو استان کرمانشاه و سلیمانیه گفت: پی گیری و اجرای تفاهم نامه های بین دو استان و تسهیل در برقراری ارتباط تجاری و فرهنگی از جمله اقداماتی است که به جد پی گیر آن هستیم.

نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کرمانشاه با حضور 174شرکت کننده در مساحت سه هزارو200متر مربع از امروز تا 30 بهمن ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی سلیمانیه دایر است.