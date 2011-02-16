بعد از اغتشاشات 25 بهمن جریانات و گروه های مختلف به اشکال گوناگون انزجار خود را از این اتفاقات نشان دادند و در همین رابطه دکتر علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر انقلاب در گفتگو با خبرنگاران مهر به تشریح ابعاد حوادث بعد از انتخابات سال 88 وسیر ان تا وقوع اغتشاشات 25 بهمن پرداخت. این گفتگو در دفتر کار وی در بیمارستان مسیح دانشوری در شمالی ترین نقطه تهران انجام شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

خبرگزاری مهر: جناب دکتر ولایتی به عنوان نخستین سئوال ارزیابی خود را از تحولات اخیر در کشور و اقدامات سران فتنه که به اغتشاشات 25 بهمن انجامید بفرمایید.

ولایتی: نظرشخصی من این است این افراد که در مقابل نظام ایستاده اند چه آقای موسوی و چه آقای کروبی نوع کارهایی که می کنند در هیچ چارچوب و قالب پذیرفته شده حتی در کشورهای مدعی لیبرالیسم وجود ندارد. یعنی آنجا هم اگر کسی بخواهد تظاهراتی انجام بدهد حتما باید با کسب اجازه از مقامات امنیتی و پلیس باشد و اگر اجازه ندادند حق تظاهرات ندارند تا جایی که بنده اطلاع دارم تظاهرات 25 بهمن چنین اجازه ای نداشت.

من خاطرم هست در آمریکا که در آنجا تحصیل کرده ام نیز اگر انجمن اسلامی دانشجویان قصد داشت راهپیمایی داشته باشد حتما می بایست با اطلاع پلیس باشد والا این اجازه داده نمی شد. حتی زمان و مدت تظاهرات نیز باید به اطلاع مقامات پلیس رسانده می شد به شکلی که گاهی مواقع تعداد نیروهای پلیس بیش از تعداد دانشجویان بود و پلیس دورتا دور آنان را محاصره می کرد.

نکته دوم این است که اینها عملا در طی این مدت اصل نظام را به معارضه طلبیدند و اساس نظام را زیر سئوال بردند و در این راه تا درگیری های خشونت آمیز و ارتباط با بیگانه پیش رفتند هیچ یک از این نکاتی که عرض شد در جوامع غربی برای گروههای معارض پذیرفته نیست یعنی فرض کنید یک حزبی در یک کشور در اقلیت است اگر تظاهرات می کند حق ندارد قانون اساسی و مبانی نظام را زیر سئوال ببرد یعنی آزادی که وجود دارد بر اساس آن قانون اساسی است که در آن کشور حاکم است نمی شود انسان از مصرحات قانون اساسی کشورش که آزادی های سیاسی را تضمین کرده به عنوان حق استفاده کند و بخش دیگری را نقض کند.

نمی شود اشخاصی در قالب اپوزیسیون یا معارض تظاهرات کنند و بعد بگویند برای اینکه ببینیم در آینده چکار باید بکنیم همه پرسی انجام شود که آیا روش حکومت مورد قبول است یا نه. عصاره حرف اینها از بعد از ادعای تقلب که ادعای کاذبی بود همین است موقعی که یکی از ما شش نفر به عنوان حکم مامور شده بودیم تا اعتراضات به نتیجه انتخابات 88 را رسیدگی کنیم، از آقای موسوی سئوال کرد که اگر قرار باشد این انتخابات ابطال شود و دوباره برگزار شود دوباره همین وزارت کشور و همین شورای نگهبان مسئولان برگزاری انتخابات خواهد بود که آقای موسوی گفته بود نه، ما این وزارت کشور و شورای نگهبان را قبول نداریم. وقتی کسی شورای نگهبان و وزارت کشور و دولت را قبول نداشته باشد یعنی ارکان نظام را قبول ندارد یعنی می گوید این نظام باید کنار برود و یک نظام دیگر بیاید . در کدام کشور عده ای تظاهرات می کنند که نظام تغییر کند؟! مثلا در آمریکا آیا تظاهرات می کنند که قانون اساسی لغو شود؟ آیا در این صورت اجازه می دهند که این تظاهرات برگزار شود؟ آیا در انگلیس یا فرانسه و آلمان به کسی اجازه می دهند برای تغییر نظام تظاهرات صورت بگیرد؟

بنابراین اینها از بعد از انتخابات هدفشان براندازی نظام بوده است کدام نظام بوده که با براندازان خود مسامحه کند که ما دومی باشیم؟!

به نظر شما هدف اصلی از درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن از طرف صادر کنندگان این درخواست چه بود؟

ببینید! شتر سواری دولا دولا نمی شود ، نمی شود اشخاصی درخواست کنند که تظاهرات در حمایت از مردم مصر برگزار کنند و در آمریکا مسئولین آمریکایی مثل "جو بایدن" که از او سئوال شد که چرا وضعیت مصر این گونه شد پاسخ بدهد در عوض در ایران برای روز 14 فوریه درخواست راهپیمایی شده است یعنی اگر ما به عنوان حکومت آمریکا در مصر دچار مشکل هستیم به خاطر قیام مردم این کشور در ایران طرفداران ما درخواست مجوز کردند و معلوم است ما در ایران داریم برنده می شویم .اینها با هم تناقض دارد نمی شود درخواست راهپیمایی توسط این دو نفر صورت بگیرد و مورد حمایت آمریکا باشد و موضوع این راهپیمایی حمایت از مردم مصر یعنی مخالفین آمریکا باشد.

معنای این حرف این است که اینها می خواهند دولا دولا شترسواری بکنند . به تعبیر دیگر "کوسه و ریش پهن" نمی شود.

نمی شود اینها در خطی که مورد حمایت آمریکاست حرکت کنند و از کسانی حمایت کنند که در مقابل آمریکا ایستادند و عامل مهم آمریکا را از مملکتش بیرون کرده اند و معلوم هم بود که نمی آیند به نفع مصر شعار بدهند و لذا این عده معدودی که بیرون آمدند و تظاهرات کردند هیچ جا ثبت نشده که علیه مبارک شعار داده باشند و یا به نفع مردم مصر کاری کرده باشند.

این ساده لوحی یا ساده انگاری اینها نشان می دهد که تصور می کنند مردم ایران این تشخیص را ندارند که صحیح را از ناصحیح جدا نمایند.

چند ماهی بود که این اقدامات و اغتشاشات در کشور انجام نمی شد و الان از طرف جامعه متدینین و مردمی که سالها برای حکومت هزینه کرده اند دغدغه ای وجود دارد که نظام تا چه زمانی می خواهد رعایت این افراد را بکند و تا چه زمانی باید شاهد حضور عده ای به درخواست این افراد در خیابان ها باشیم که آرامش مردم را به هم بزنند؟ و نقطه پایان این قضایا کجا خواهد بود؟

رسیدگی به تخلفات قانونی و جرم و جنایت و اقدام علیه امنیت ملی به عهده قوه قضائیه است و قوه قضائیه باید اقدام کند و تا جایی که ما اطلاع داریم ظرف این مدتی که گذشت چند بار از سوی مقامات قوه قضائیه از جمله رئیس قوه قضائیه اعلام شده که با سران فتنه و دست اندرکاران این فتنه برخورد قاطع خواهد کرد بنابراین قوه قضائیه چنین عزمی را دارد. شاید همانطور که نمایندگان مجلس درخواست کرده اند و به نوعی شب گذشته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شد و این خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است قوه قضائیه با این پدیده ها و وقایع و این حرکت های براندازانه برخورد کند و به نظر می رسد این یک انتظار کاملا طبیعی و منطقی است.

رهبر انقلاب در فرمایشات خود از سال گذشته تاکنون بارها فرصت هایی را برای موسوی و کروبی برای بازگشت به دامن نظام ایجاد کرده اند و حتی در آخرین صحبتشان آنها را بازیچه های فتنه توصیف کردند. شما چه چشم اندازی برای این آقایان متصور هستید؟

با این کارهایی که این اقایان کرده اند بنده بسیار بعید می دانم که به نصایح مقام معظم رهبری توجه بکنند زیرا امتحانهای بدی داده اند . کسی دلش نمی خواهد افرادی که در داخل کشور سوابق خوب دارند در چاله ای بیفتند که بیگانگان برایشان کنده اند . اینها هر حرکتی که کرده اند از چاله به چاله عمیق تر یا به چاه افتاده اند آنها دیگر حالا باید جواب خون های ریخته شده را بدهند. اگر هم برگردند باید پاسخ اینها را بدهند یعنی باید محاکمه شوند. اینکه نمی شود هر کس هر کاری دلش خواست بکند بعد بگوید توبه کرده ام. یک وقت امری بین انسان و خداست که توبه می کند و خدا ارحم الراحمین است ممکن است ببخشد. اما اینها حق الناس به گردنشان است و توبه حق الناس این است که حقوق تضییع شده مردم احیا شود و این نمی شود مگر با محاکمه آنها.

نمی شود که آشوب به پا کنند،عده ای را فریب بدهند، مجال برای وارد شدن عوامل بیگانه به صحنه فراهم کنند و از قبل آن عده ای جان خود را از دست بدهند همچنان اینها بدون محاکمه و مجازاتی که قوه قضائیه برای آن تعیین می کند بمانند.

همانطور که می دانید امروز صبح هم این دو نفر بیانیه ای صادر کردند و حضور 25 بهمن را حرکت باشکوه عنوان کردند . نکته ای وجود دارد این است که سکوت برخی از بزرگان نظام چه وضعیتی دارد چرا که رهبر انقلاب بر صحبت صریح و شفاف و موضع گیری درباره تحولات را مورد تاکید داشتند و برخی از بزرگان نظام در اوج این قضایا یا سکوت کردند یا به موضوعات دیگری پرداختند.

حفظ نظام، حمایت از استقلال و تمامیت ارضی کشور ، تقابل جدی با بیگانگان و عوامل بیگانه وظیفه همه است که این دو نفر بدون تردید بازیچه عوامل بیگانه هستند.

درخصوص ارتباط این دو نفر با بیگانه و تلاش آنها در جهت خدمت به بیگانه به لحاظ سیاسی تردیدی نیست اما به لحاظ امنیتی و قضایی مقامات مربوطه باید بررسی کنند. بر اساس تحلیل سیاسی که بنده دارم نمی شود این افراد و کسانی که کمک به آنها می کنند مرتبط با بیگانه نباشند هیچ تردیدی ندارم. به دلیل اینکه درست موقعی که اینها سخن می گویندو یا بیانیه می دهند بلافاصله حکومت هایی که با جمهوری اسلامی تعارض اساسی و بنیانی دارند مثل انگلیس و آمریکا مثل رژیم صهیونیستی به تایید این افراد مبادرت می کنند.

این جمله به ظاهر اما عمیق امام را نگاه کنید که فرمود هر کس ببیند آمریکا یا دیگر دشمنان جمهوری اسلامی از او تعریف می کند در اصالت و صحت عمل خودش شک کند.

کسانی که با تاریخ اسلام استعمار و معاصر آشنا هستند می دانند کسانی که به دنبال اعمال سلطه هستند از عوامل مختلف برای تثبیت سلطه استفاده می کنند و از مهمترین عوامل، استفاده از عوامل به ظاهر خودی ولی مرتبط با بیگانه است. ما اینقدر از این نمونه ها داریم که بعدها اسنادش درآمده از "سدان" که مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در زمان حکومت مصدق بود گرفته تا شاپور بختیار یا قبل از آن میرزاآقاخان نوری ، میرزاعلی اصغرخان اتابک و سید ضیاءالدین طباطبایی از این نمونه ها هستند.

مثل روز روشن است هر گاه بیگانه از ایرانی ها در ایران یا مصری ها در مصر ، هندی ها در شبه قاره هند حمایت کردند این در خدمت منافع آنان است که این کار را می کنند والا اگر حرکت ملی باشد در جهت استقلال و عزت ملی است ،انگلیس و آمریکا که عزت و استقلال ما را نمی خواهند. شیمون پرز بعد از فتنه 88 می گوید اینها به نیابت از ما می جنگند ، اوباما از آقای موسوی اسم می برد و از او حمایت می کند همین اوبامایی که مبارک متحدش بوده و تحت فشار به رفتن مبارک رضایت می دهد همین اوبامایی که در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستاده و انواع تحریم ها را علیه ملت ما برقرار کرده با بیانیه هایی که اینها صادر می کنند مثل این است که یک مژده بزرگ دریافت می کنند چنان رسانه های غربی به این می پردازند.

اگر کسی در درجه اول عقل و ایمان داشته باشد و به اسلام و ایران علاقه داشته باشد نمی آید دشمنان ایران و اسلام را شاد کند و در جهتی حرکت کند که خطش را آنان ترسیم کرده اند.

اینها اعلامیه می دهند، شب خبر اول بی بی سی و رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل می شود آنها این بیانیه را در مقابل حرکت مردم مصر قرار می دهند. به نظر می رسد اینها با کارهایی که کردند خود را از لطف خدا محروم کردند.

منظور من چهره هایی غیر از این دو نفر بود کسانی که طی این سالها وجاهتی داشتند.

خیلی خوب. کسانی که وجاهتی داشتند و در مقابل این فتنه سکوت می کنند به تدریج وجاهتشان را از دست می دهند چنان که دادند. یعنی آبروی افراد ، حیثیت سیاسی افراد، آبروی سیاسی اشخاص در طول سالها جمع می شود و ممکن است با حرکاتی در طی چند روز از بین برود حتما کسانی که در مقابل فتنه سکوت کردند یا با سکوت خود رضایت خود را نشان دادند و یا بعد از بروز آشکار فتنه باز هم سکوت کنند اینها حیثیت و اعتبار خود را در نزد مردم از دست می دهند.

برخی مغرضان خیلی خوشحالند که تحولات 25 بهمن در ایران اتفاق افتاد و به نوعی تحولات مصر و تونس را تحت شعاع قرار داد.

تحولات خاورمیانه یک تحولات اصیلی است که در طی سالها شکل گرفته و به پایان 24 سال حکومت دیکتاتوری "بن علی" انجامید و عقده های فرو خورده مردم را به یک باره منفجر کرد.

در تونس دیگر بن علی بر نمی گردد و شرایط قبلی نیز دیگر بر نمی گردد. در مصر هم نه حسنی مبارک بر می گردد نه شرایط زمان حسنی مبارک همین که عکس حسنی مبارک برداشته شد و به جای آن " الله "جل جلاله گذاشتند یعنی اینکه فرعون رفت و حاکمیت خدا بازگشت. با این کارها و بازیهای عوامل بیگانه کارهای اصیل و مبارزات سراسر خاورمیانه ممکن است چند روزی موقتا تحت شعاع قرار بدهد اما در اصل آن تغییر ایجاد نمی شود و این مراحل می گذرد چند روز اسباب دست تبلیغات آمریکاست و بعد مبارزات منطقه به مسیر خود ادامه خواهد داد و این قطعی است.

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مصاحبه کنندگان: عبدالمطهر محمدخانی - اسماعیل سلطنت پور