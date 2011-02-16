به گزارش خبرنگار مهر، استانداران چهار استان فارس، اصفهان، کهگلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه در نخستین همایش بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی موقعیت استان خود را تشریح کردند.



این استانداران تفاهم‌نامه‌ای را به امضا می رسانند که بر اساس آن برای همکاریهای متقابل با استانهای همجوار در حفاظت از زاگرس مرکزی متعهد شدند فرایند توسعه و صنعت در این استانها بستر تنوع زیستی این منطقه را تخریب نکند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: منطقه دنا به عنوان پارک ملی معرفی شد



در این همایش استاندار کهگلویه و بویر احمد از ثبت دنا به عنوان پارک ملی خبر داد و افزود: این برنامه در مراحل پایانی است و تمامی مسائل مربوط به آن در سازمان محیط زیست نهایی شده است.



قوام نوذری استاندار کهگلویه و بویراحمد گفت: همسو کردن مدیریت بخشی، مشارکت دولت، تدوین برنامه‌های بلند مدت مدیریت تنوع زیستی و مشارکت نهادهای بین‌المللی برای حفظ تنوع زیستی مورد توجه دولت است.



وی اضافه کرد: هفت منطقه حفاظت شده در کهگلویه و بویر احمد قرار گرفته که تلاش داریم این مناطق را افزایش دهیم. همچنین منطقه دنا به عنوان پارک ملی مطرح شده که مراحل پایانی ثبت آن در حال انجام است و ذخیره گاه زیستکره دنا که در یونسکو مورد تایید قرار گرفته به زودی مدیریت آن آغاز می‌شود.

استاندار کهگلویه و بویراحمد تصریح کرد: از لحاظ منابع ملی، 999 هزار هکتار از مساحت استان تحت مدیریت منابع ملی است که 53 درصد کل استان را شامل می‌شود. همچنین هشت درصد از کل جنگل‌های کشور و 20 درصد از جنگل های زاگرس در استان کهگلویه و بویر احمد است که 80 درصد این جنگل‌ها گونه بلوط و 20 درصد، گونه‌های بقیه جنگلی است.

استاندار فارس: در 60 دشت استان با فرونشست روبرو هستیم



استاندار فارس در این همایش گفت: زاگرس مرکزی با سه تهدید اصلی روبرو است. اول از همه ساختار جمعیتی و الگوی معیشتی ساکنان این منطقه است. در حال حاضر الگوی زیستی عشایر را مخرب برای طبیعت می‌دانیم.



روح الله احمدزاده کرمانی افزود: از عوامل دیگر تخریب در استان فارس، گردشگری است. استان فارس به دلیل قرار گرفتن در موقعیت قطب پزشکی کشور، وجود سومین بقعه اهل بیت در شهر شیراز، وجود اماکن تاریخی و باستانی و همچنین طبیعت و اقلیم‌های مختلف گردشگران زیادی را به استان جذب می‌کنند که در پاره‌ای موارد باعث آسیب دیدن تنوع زیستی می‌شوند.

احمدزاده تصریح کرد: سومین دلیل تخریب در استان فارس نیز توسعه روستایی است. در چند سال گذشته بیش از 10 هزار کیلومتر راه روستایی در استان فارس احداث شده که این نشان از ابعاد وسیع شبکه روستایی استان دارد. در این توسعه باید ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.



او درباره وضعیت منابع آب استان فارس گفت: در طی چند سال گذشته به دلیل برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی استان، بالغ بر 60 دشت استان با فرونشست بین 12 تا 24 متر روبرو شده‌اند که حتی اگر بارشهای زیادی در استان هم داشته باشیم زمین توانایی نگهداری آب درون خود را ندارد و ما همواره با افت سطح آبهای زیرزمینی روبرو هستیم.



استاندار اصفهان: گسترش کویر یکی از بزرگترین تهدید اصفهان



ذاکر اصفهانی در این نشست گفت: دور تا دور اصفهان را کویر گرفته و این وضعیت در حال پیروزی است و به عنوان یک تهدید باید با آن مقابله کرد.



وی افزود: در سالهای اخیر استان با خشکسالی مواجه شده همان طور که کل کشور دچار این وضعیت است و همچنین این وضعیت در کشورهای همسایه نیز دیده شده ولی در استان اصفهان تاثیرات زیادی گذاشته و هزینه هایی را بر ما تحمیل کرده است.



ذاکر اصفهانی تاکید کرد: نیازمند اعمال برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه در مورد مدیریت آب هستیم که بخش مهمی از آب مربوط به زاگرس است. باغهای سیب سمیرم بعد از باغات کالیفرنیا مهمترین سیب دنیا بودند ولی خشکسالی این سالها درختان سیب را خشک کرده و کشاورزان را دچار مشکلات مالی و حتی روح و روانی کرده است.



به گفته وی، این منطقه علی رغم اینکه جزو مناطق ترسالی هم هست ولی در شرق استان اصقهان مواجه با تهدیدات زیادی بودیم و برای نمونه برای کشت پاییزه نتوانستیم مجوز کشت بدهیم که این مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی رابه استان وارد کرده است.

ذاکر اصفهانی گفت: زاگرس منبع 40 درصد آب و بیش از 60 رودخانه دارد و در اصفهان (سمیرم) جمعیت انسانی از اقوام بختیاری و قشقاقی و عرب جرقوییه را در خود جا داده است ولی تخریب زاگرس نشان می دهد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: استان اصفهان در دو پروژه بین المللی تنوع زیستی زاگرس و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با سازمان محیط زیست و نهادهای بین الملی همکاری دارد و امیدواریم بتوانیم همکاری موفقی با این پروژه ها داشته باشیم.



استاندار اصفهان تاکید کرد: تهدیدات حوزه محیط زیست که شامل تخریب منابع توسط انسان، حیوان و همین طور فرسایش خاک و شکار بی رویه و همچنین تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و غیر کشاورزی است به دلیل پیشرقت صنعت و ... شرایط مناطق را تغییر داده است.



وی اضافه کرد: روزی مسائلی مثل ثلح سبز، مناطق سبز و مفاهیمی از این دست بی معنا بود ولی امروز به دلیل پیشرفتهای صنعتی و تخریب محیط زیست این مفاهیم ارزشهای خود را پیدا کرده است.