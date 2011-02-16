نمایشگاه نقاشی "چهار فصل طبیعت ایران" در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه نقاشی چهارفصل طبیعت ایران در نگارخانه سوره عصر چهارشنبه با حضور مسئولان افتتاح شد.

این نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی آذر ضاربی با موضوع چهار فصل طبیعت ایران را در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز به تصویر کشیده است.

بنابراین گزارش، این هنرمند نقاش که از سال 1348 کار هنری خود را با سبک امپرسیونیسم آغاز کرده است، طی 41 سال فعالیت خود چهارفصل طبیعت ایران را به صورت زنده، به تصویر کشیده و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد در کاخ نیاوران و نگارخانه‌های مختلف را در رزومه هنری خود دارد.

نمایشگاه انفرادی نقاشی این مدرس هنر با 60 اثر در مکتب امپرسیونیسم و با تکنیک رنگ روغن در نگارخانه سوره برگزار شده است.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از امروز تا تاریخ ششم اسفندماه ساعت 15 تا 18 به جز روزهای سه‌شنبه به آدرس کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد، شماره 35، حوزه هنری البرز مراجعه کنند.