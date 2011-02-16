مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اخبار مطرح شده در خصوص حضور امیر قلعه‌‍نویی در تیم ملی ضمن بیان مطلب فوق گفت: باشگاه سپاهان موافق حضور قلعه‌‍نویی در تیم ملی نیست و بعید می‌دانم خودش هم با این مسئله موافقت کند.

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق در مقطعی می‌افتاد که تیم در شرایط حساسی قرار نداشت، می‌توانستیم به نحوی با آن موافقت کنیم اما تیم سپاهان امروز در شرایط بسیار مهمی قرار دارد. از یکسو تیم با یک پیروزی می‌تواند صدرنشین شود و از سوی دیگر از 15 روز دیگر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آغاز می‌شود و هدفمان هم حضور قدرتمندانه در این جام است.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان با بیان اینکه با توجه به پیروزی در شهرآورد اصفهان، امیدواریم بتوانیم با پیروزی در دیدار عقب افتاده خود در لیگ برتر صدر جدول را دوباره به خود اختصاص دهیم، افزود: تیم ما امسال علاوه بر لیگ برتر مدعی قهرمانی در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا است و با قدرت در مسابقات داخلی و خارجی برای رسیدن به این موفقیت به میدان می‌رویم.

وی در مورد اینکه آیا ممکن است به خاطر مصالح ملی قلعه‌نویی را به تیم ملی بدهید؟ خاطرنشان کرد: ما هم بحث ملی داریم زیرا در لیگ قهرمانان آسیا باید از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران در قاره آسیا دفاع کنیم. البته امیدوارم هرچه زودتر فدراسیون فوتبال سرمربی مورد نظرش را انتخاب کرده تا هم تیم ملی در مسابقات آینده با موفقیت ظاهر شود و هم ما متضرر نشویم.

تابش در پایان در مورد جریمه ابراهیم توره گفت: مبلغ جریمه نقدی وی بالاست و فعلا آن را اعلام نمی‌کنیم ولی طی روزهای آینده این مسئله از طریق سایت باشگاه اعلام خواهد شد.