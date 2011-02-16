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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

بازدید سرمایه گذاران ترک از شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

بازدید سرمایه گذاران ترک از شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: 100 نفر از تاجران و سرمایه گذاران ترکیه از شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هیئت سرمایه گذاران ترکیه ظهر چهارشنبه از سه شرکت تولید فرآورده های خرما، پروفیل و منسوجات که با مشارکت طرف ترک در این شهرک احداث شده و فعالیت می کنند، بازدید به عمل آوردند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در جریان این بازدید گفت: 132 واحد صنفی تولیدی در 210 هکتار در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت دارند.

مجید یاریگر ادامه داد: 50 واحد از این تعداد به بهره برداری رسیده و مابقی در حال ساخت است.

یاریگر با اشاره به حضور سرمایه گذاران ترک در تبریز افزود: از میان این 50 واحد فعال در شهرک سرمایه گذاری خارجی، 15 واحد با مشارکت سرمایه گذاران ترک فعالیت دارد.

وی همچنین اظهار داشت: 37 شهرک صنفی در استان وجود دارد و 11 شهرک نیز در حال ساخت است.

پس از این بازدید هیئت سرمایه گذاران به ضیافت نهار می روند.

شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز در 17 کیلومتری جاده تبریز - صوفیان واقع شده است. 

کد مطلب 1255468

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