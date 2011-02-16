بازدید سرمایه گذاران ترک از شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هیئت سرمایه گذاران ترکیه ظهر چهارشنبه از سه شرکت تولید فرآورده های خرما، پروفیل و منسوجات که با مشارکت طرف ترک در این شهرک احداث شده و فعالیت می کنند، بازدید به عمل آوردند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در جریان این بازدید گفت: 132 واحد صنفی تولیدی در 210 هکتار در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت دارند.

مجید یاریگر ادامه داد: 50 واحد از این تعداد به بهره برداری رسیده و مابقی در حال ساخت است.

یاریگر با اشاره به حضور سرمایه گذاران ترک در تبریز افزود: از میان این 50 واحد فعال در شهرک سرمایه گذاری خارجی، 15 واحد با مشارکت سرمایه گذاران ترک فعالیت دارد.

وی همچنین اظهار داشت: 37 شهرک صنفی در استان وجود دارد و 11 شهرک نیز در حال ساخت است.

پس از این بازدید هیئت سرمایه گذاران به ضیافت نهار می روند.

شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز در 17 کیلومتری جاده تبریز - صوفیان واقع شده است.