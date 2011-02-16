لزوم پرداخت یارانه کمکی به دانشجویان/ جزئیات وامهای تحصیلی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و هشتمین گردهمایی معاونان دانشجویی وزارت علوم با بیان این مطلب اضافه کرد: علاوه بر یارانه ای که برای اقشار دانشجو در نظر گرفته می شود این یارانه کمکی در امور تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی باید به دانشجویان پرداخته شود.

وی در ارتباط با وام های دانشجویی که به دانشجویان پرداخت می شود، اظهار داشت: دانشگاه باید دانشجویان را برای دریافت وام معرفی کند تا مراحل آن طی شود.

مرادیان گفت: بخش عمده منابع تسهیلاتی که دانشجویان دریافت می کنند از بازپرداخت تسهیلاتی است که سالهای گذشته به دانشجویان پرداخت شد و امروز به صندوق بر می گردد و از منابع توزیع جدید ما به شمار می رود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ارتباط با میزان وام هایی که در سال تحصیل گذشته و ترم نخست سال تحصیلی 90-89 پرداخت شده است، گفت: بین مقایسه ای که درعملکرد کل سال تحصیلی 88 و یک ترم 89 صورت گرفته است به این نتیجه رسیدیم که در وام تحصیلی 89، چهار درصد رشد داشته ایم.



وی در ارتباط با میزان این وام ها در گروه های مختلف گفت: 137 میلیارد و 649 میلیون ریال مربوط به عملکرد کل سال 88 است و این رقم ترم تحصیلی گذشته به 143 میلیارد و 657 ملییون رسیده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم خاطرنشان کرد: وام ضروری نیز از 23 میلیارد و 990 میلیون ریال در سال 88، در ترم اول تحصیلی سال 89 به 23 میلیارد و 743 میلیون ریال و وام استعداد درخشان در سال 88، 41 میلیارد و 852 میلیون ریال بوده است که در ترم گذشته به 41 میلیارد و 130 میلیون ریال رسیده است.