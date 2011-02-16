دستگیری دو مامور قلابی در شمال پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز گذشته یکی از شهروندان تهرانی که هویت خود را "علیرضا" معرفی کرد در حالیکه به شدت نگران و سراسیمه به نظر می رسید به کلانتری 103 "گاندی" مراجعه و اظهار داشت: دو نفر تحت عنوان مامور اطلاعات به دفتر من واقع در میدان ونک" آمده و اظهار داشتند که حکم جلب مدیر شرکت و پلمپ دفتر را دارند.



بر اساس این گزارش به دنبال اظهارات شاکی ماموران اطلاعات کلانتری به آدرس مذکور مراجعه و مشاهده کردند دو نفر به نامهای " محمد "و "محسن"به عنوان مامور در محل حضور داردند.



به دنبال این موضوع ماموران کارت شناسایی از نامبردگان درخواست کردند که نامبردگان فاقد مدارکی که اثبات کند این دو نفر مامور هستند، بودند به همین منظور هر دو متهم بلافاصله دستگیر و تحت بازرسی قرار گرفتند.



ماموران در بازرسی از متهمان تعدادی برگ سازش و برگ اخطاریه و یک برگ جلب سیار با سربرگ دادگستری کل استان کشف و ضبط کردند.