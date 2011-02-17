متفکران معاصر تنوع دیدگاه دارند

دکتر محمد سلطانی فر در مورد متفکران پیشرو و شاخصه‎هایی که یک متفکر را پیشرو می‎ کند به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین مواردی که ما می‎توانیم برای افراد پیشرو درنظر بگیریم این است که بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده می‎توانند آینده را پیش بینی کنند و راهکارها و پیشنهادهایی برای آینده جامعه ارائه کنند.

مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران پیشرو اظهار داشت: روش ونگاه متفکران پیشرو علمی است و به دلیل اینکه برمبنای علم حرکت می‏کنند خاستگاه تفکر آنها مبنای صحیحی به خود می‎گیرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: نه تنها از تعداد و کمیت این متفکران در حال حاضر کم نشده، بلکه به آن افزوده هم شده است.

وی یادآور شد: در زمان فعلی نگاه بسیاری از متفکران بر موضوعی خاص متمرکز نیست و از تنوع دیدگاه برخوردار هستند، به همین جهت ما شاهد تعدد و تکثر دیدگاهها هستیم و این مسئله باعث شده که عمق و کیفیت اندیشه‎های متفکران پیشرو پائین بیاید.



