متفکران معاصر تنوع دیدگاه دارند

دکتر محمد سلطانی فر در مورد متفکران پیشرو و شاخصههایی که یک متفکر را پیشرو می کند به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین مواردی که ما میتوانیم برای افراد پیشرو درنظر بگیریم این است که بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده میتوانند آینده را پیش بینی کنند و راهکارها و پیشنهادهایی برای آینده جامعه ارائه کنند.
مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران پیشرو اظهار داشت: روش ونگاه متفکران پیشرو علمی است و به دلیل اینکه برمبنای علم حرکت میکنند خاستگاه تفکر آنها مبنای صحیحی به خود میگیرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: نه تنها از تعداد و کمیت این متفکران در حال حاضر کم نشده، بلکه به آن افزوده هم شده است.
وی یادآور شد: در زمان فعلی نگاه بسیاری از متفکران بر موضوعی خاص متمرکز نیست و از تنوع دیدگاه برخوردار هستند، به همین جهت ما شاهد تعدد و تکثر دیدگاهها هستیم و این مسئله باعث شده که عمق و کیفیت اندیشههای متفکران پیشرو پائین بیاید.
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