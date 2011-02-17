  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۶

متفکران معاصر تنوع دیدگاه دارند

متفکران معاصر تنوع دیدگاه دارند

مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه متفکران پیشرو بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده می‎توانند آینده را پیش‌بینی کنند، گفت: متفکران امروز تنوع دیدگاه دارند.

دکتر محمد سلطانی فر در مورد متفکران پیشرو و شاخصه‎هایی که یک متفکر را پیشرو می‎ کند به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین مواردی که ما می‎توانیم برای افراد پیشرو درنظر بگیریم این است که بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده می‎توانند آینده را پیش بینی کنند و راهکارها و پیشنهادهایی برای آینده جامعه ارائه کنند.
 
مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران پیشرو اظهار داشت: روش ونگاه متفکران پیشرو علمی است و به دلیل اینکه برمبنای علم حرکت می‏کنند خاستگاه تفکر آنها مبنای صحیحی به خود می‎گیرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات در مورد کم شدن متفکران پیشرو در جهان معاصر نیز گفت: نه تنها از تعداد و کمیت این متفکران در حال حاضر کم نشده، بلکه به آن افزوده هم شده است.
 
وی یادآور شد: در زمان فعلی نگاه بسیاری از متفکران بر موضوعی خاص متمرکز نیست و از تنوع دیدگاه برخوردار هستند، به همین جهت ما شاهد تعدد و تکثر دیدگاهها هستیم و این مسئله باعث شده که عمق و کیفیت اندیشه‎های متفکران پیشرو پائین بیاید.
 
 
کد مطلب 1255477

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها