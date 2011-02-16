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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

آقا تهرانی در گفتگو با مهر:

اقدام رئیس مجلس و نمایندگان در محکومیت فتنه‌گران ارزشمند است

اقدام رئیس مجلس و نمایندگان در محکومیت فتنه‌گران ارزشمند است

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نحوه ورود مجلس برای بررسی ابعاد فتنه را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر خواند.

حجت الاسلام مجتبی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره اقدام مجلس در تشکیل کمیته ای برای پیگیری حوادث 25 بهمن ماه اظهارداشت: کار مجلس بسیار خوب و با ارزش است.

وی ادامه داد: ای کاش مجلس یک سال پیش همین موضع را می گرفت زیرا از همان ابتدا هم مشخص بود این عده از ملت جدا شده اند. عده ای در مجلس بودند که گاهی بر میخ و گاه بر نعل می کوبیدند اما آنها نیز متوجه شدند و به بصیرت رسیدند.

آقا تهرانی گفت: این عده نیز متوجه شدند در این مدت اقداماتی خلاف قانون و مصلحت نظام انجام شده است.

عضو شاخص فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با تشکر از لاریجانی در پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی حوادث 25 بهمن ماه، اقدام وی را بسیار خوب و ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: مجلس منتظر اعلام گزارش این کمیته است تا هرچه زودتر ابعاد آن مشخص شود.

کد مطلب 1255483

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