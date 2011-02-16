طرح استاندارد سازی چاپ قرآن در قم اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، فرشاد خوشنویسان پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب قم، در جمع خبرنگاران از تصویب اجرای طرح استانداردسازی چاپ قرآن خبر داد و ابراز داشت: طرح استاندارد سازی چاپ قرآن با همکاری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه استان آغاز شده تا استاندارد ملی را برای چاپ قرآن ارائه دهیم که قرآن به صورت یک شکل در کل کشور به چاپ برسد.

وی گفت: باید با مشارکت خبرگان و اهل فن و جویا شدن نظرات علما و دفتر مقام معظم رهبری ملاک های استاندارد سازی قرآن را تدوین کنیم.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، در ادامه بر ضرورت استاندارد سازی کتب منتشر شده تاکید کرد و اظهار داشت: اگر احساس نیاز شود این آمادگی وجود دارد که طرح استاندارد سازی در عرصه کتاب به صورت فراگیرتر اجرا و طرح جلد و محتویات کتاب استاندارد سازی شود.

خوشنویسان ادامه داد: می توان با اهل خبره و فن این کار را انجام داد که اگر طرح استاندارد سازی کتاب انجام شود بسیار مفید خواهد بود.