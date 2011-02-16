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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

خوشنویسان :

طرح استاندارد سازی چاپ قرآن در قم اجرایی می شود

طرح استاندارد سازی چاپ قرآن در قم اجرایی می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم گفت: طرح استانداردسازی چاپ قرآن جهت ارائه استاندارد ملی برای چاپ قرآن کریم در قم اجرا می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر در قم ، فرشاد خوشنویسان پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب قم، در جمع خبرنگاران از تصویب اجرای طرح استانداردسازی چاپ قرآن خبر داد و ابراز داشت: طرح استاندارد سازی چاپ قرآن با همکاری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه استان آغاز شده تا استاندارد ملی را برای چاپ قرآن ارائه دهیم که قرآن به صورت یک شکل در کل کشور به چاپ برسد.

 وی گفت: باید با مشارکت خبرگان و اهل فن و جویا شدن نظرات علما و دفتر مقام معظم رهبری ملاک های استاندارد سازی قرآن را تدوین کنیم.

 مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، در ادامه بر ضرورت استاندارد سازی کتب منتشر شده تاکید کرد و اظهار داشت: اگر احساس نیاز شود این آمادگی وجود دارد که طرح استاندارد سازی در عرصه کتاب به صورت فراگیرتر اجرا و طرح جلد و محتویات کتاب استاندارد سازی شود.

 خوشنویسان ادامه داد: می توان با اهل خبره و فن این کار را انجام داد که اگر طرح استاندارد سازی کتاب انجام شود بسیار مفید خواهد بود.

کد مطلب 1255484

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