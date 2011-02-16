پیام تسلیت معاون هنری برای شهادت دانشجوی هنرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است، در پی اقدام ناجوانمردانه در به شهادت رساندن دانشجوی هنرمند صانع ژاله که در روز 25 بهمن‌ماه به شهادت رسید، ضمن محکومیت این توطئه شهادت این دانشجوی هنرمند را به محضر مبارک حضرت ولیعصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت شریف ایران ، جامعه هنری و خانواده آن شهید والامقام تسلیت عرض می‌نماییم.

معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ضمن محکوم کردن و ابراز انزجار از ترور ناجوانمردانه شهید صانع ژاله توسط عوامل داخلی، شهادت آن شهید سعید را به محضر امام عصر(عج) ، نایب برحقش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ، ملت رشید ایران و خانواده آن عزیز تسلیت عرض می‌نماید و همگام با خواسته تمام ملت ایران قویاً خوستار آن است تا دستگاه‌ قضایی با عوامل این حرکت ناجوانردانه برخورد نمایند.







