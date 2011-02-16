آمادگی گمرکات ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری تا مرز 30 میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد معاون وزیر و رئیسکل گمرک ایران در این دیدار گفت: براساس توافقات دوجانبه قرار هست حجم مبادلات تجاری دو کشور از 10 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش یابد که حجم کار گمرکات دو کشورنیز به 3 برابر افزایش خواهد یافت.
معمارنژاد در ادامه از آمادگی گمرک ایران برای افزایش حجم مبادلات با ترکیه تا مرز 30 میلیارد دلار خبر داد و خاطرنشان کرد: رئیسجمهور ترکیه در این خصوص به درب های مشترک گمرکی اشاره و درخواست کردند تا در این خصوص ما به شکل مشترک فعالیت کنیم و در حال حاضر هم گمرکات ایران و ترکیه برای ایجاد 4 درب مشترک مرزی برنامهریزی کردهاند.
رئیسکل گمرک ایران در ادامه به دربهای مشترک گمرکات بازرگان – گوربلاغ، سرو – اسن دره، ماکو – دلی جوی و رازی – کاپی کوی اشاره و درخصوص هر یک از دربهای مشترک مرزی نکاتی را بیان کرد.
معمارنژاد همچنین از طرف ترکیهای خود خواست تا در چارچوب همکاریهای مشترک میان گمرکات دو کشور هر کدام از دروازههای مشترک مرزی را با علاقه یکسان پیگیری کنند.
رئیسکل گمرک ایران در ادامه به مشکلات صادرکنندگان ایرانی به ترکیه نیز اشاره کرد و افزود: گمرکات ما براساس کنوانسیون کارنهتیر عمل میکنند اما گمرک اسندره ترکیه علیرغم اینکه کارنهتیر را دارد، محمولههای ما را نمیپذیرد و این موجب میشود، صادرات ما با مشکلاتی مواجه و دچار آسیب گردد.
وی گفت: در گمرک سرو ارگانهای مرتبط با گمرک و ترخیص کالا از جمله قرنطینه حضور دارند اما در گمرک اسن دره این سازمانها حضور ندارند و این مسائل مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالاهای ایرانی به ترکیه به وجود آوردهاند.
معمارنژاد همچنین از طرف ترک خواست تا در مرز بازرگان – گوربلاغ براساس توافقات بعمل آمده روزانه به 400 دستگاه کامیون خدمات گمرکی ارائه گردد تا صف کامیون ایجاد نشود.
امنیت اتوبوسها و اجرایی کردن کنوانسیون کارنهتیر به منظور تسهیل صادرات ایران به ترکیه از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار رؤسای گمرکات دو کشور مطرح و بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار همچنین دوطرف درخصوص برگزاری جلسات در نقاط صفر مرزی، تشکیل اجلاس منطقهای همکاریهای گمرکی در چارچوب توصیههای سازمان جهانی گمرک (wco) و انتقال تجربیات گمرک ترکیه درخصوص گمرک الکترونیک (E-Customs) بحث و گفتگو کردند.
ضیاء آلتون یالدوز مستشار گمرکات ترکیه نیز در این دیدار گفت: گمرکات ایران و ترکیه میخواهند که مشارکت و همکاری با یکدیگر را به بالاترین حد برسانند.
وی علاوه بر گسترش روابط گمرکی از طرف ایرانی درخواست کرد تا درخصوص ایجاد مناطق تجاری آزاد و مشترک گمرکات دو کشور با یکدیگر تعامل و همکاری کنند.
مستشار گمرکات ترکیه در ادامه به اهمیت برنامهریزی در پیشرفت کشورها اشاره کرد و از توانمندیهای ایران و ترکیه برای افزایش مناسبات تجاری خبر داد.
ضیاء همچنین به علاقمندی کشورش برای ایجاد درب مشترک مرزی میان ایران – ترکیه و نخجوان تاکید کرد.
در این دیدار تقوی ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی در رابطه با مسائل و مشکلات گمرکات مرزی نکاتی را مطرح و در ادامه نیز صدرحسینی نماینده مردم خوی از گمرکات ایران و ترکیه درخواست کرد تا در چارچوب همکاریهای مشترک گمرکی زمینه را برای توسعه تجارت در میان مرزنشینان فراهم کنند.
همچنین نماینده مردم وان ترکیه نیز در این دیدار حضور داشت و راهکارهایی را برای گسترش مناسبات تجاری میان دو کشور بیان کرد.
نظر شما