مراودات ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس‌ جمهور ترکیه در هتل پارس تبریز افزود: در حال حاضر میزان مراودات اقتصادی دو کشور 10 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: در نشست اخیر مقامات دو کشور هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری برای مراودات اقتصادی و بازرگانی ایران و ترکیه تعیین شد که آذربایجان شرقی به علت قابلیت‌های ویژه‌ای که دارد می‌تواند سهم قابل توجهی از این هدف‌گذاری را به خود اختصاص دهد.

بیگی با معرفی برخی از قابلیت‌های استان در زمینه‌های مختلف ترکیه را شریک تجاری خوبی برای این منطقه از کشور دانست.

دو طرف در این دیدار ضمن ابراز علاقمندی‌های خود در روابط دو جانبه بر گسترش مراودات تجاری و اقتصادی تاکید کردند.

محور مذاکرات عبدالله گل و احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی بررسی راه‌های گسترش روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و آذربایجان شرقی است.

عبدالله گل نیز با ابراز خرسندی از حضور در تبریز بر افزایش همکاری‌های اقتصادی کشور خود با آذربایجان شرقی تاکید کرد.

آذربایجان شرقی به لحاظ ظرفیت‌های کم نظیر صنعتی و اقتصادی، از دیرباز کانون توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است به طوریکه هم اکنون در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز بیش از 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که حجم عمده آن را سرمایه‌گذاران ترک با مشارکت طرف‌های ایرانی به انجام رسانده‌اند.

هم اکنون تعداد طرح‌های موجود در استان برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی به حدود 100 طرح می‌رسد و در سال گذشته نیز استان آذربایجان شرقی با جذب قریب به 800 میلیون دلار سرمایه جزو سه استان برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.