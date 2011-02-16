تولید سالانه 4 میلیون تن محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از اولین دستگاه سُرتینگ و بسته بندی انواع محصولات کشاورزی شهرستان اسکو گفت: استان آذربایجان شرقی با این میزان بالای تولید محصولات کشاورزی و همجواری با کشورهای مصرف کننده، برای صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی مناسبی است.

وی یکی از مهمترین راه های افزایش صادرات محصولات کشاورزی را توجه ویژه به امر بسته بندی و فرآوری آن دانست و افزود: بهبود تولید کشاورزی، کاهش ضایعات و افزایش صادرات از دلایل اصلی توجه به توسعه بسته بندی از نظر کمی و کیفی توسط جهاد کشاورزی است که تا بحال قدمهای مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده است .

محمدیان، اظهار داشت: آذربایجان شرقی با توجه به تنوع آب و هوایی و به تبع آن تنوع در تولید محصولات کشاورزی و توجه بیشتر بخش خصوصی با ایجاد مراکز فرآوری و بسته بندی، می تواند جایگاه خود را در اقتصاد کشاورزی ارتقاء داده و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز آمادگی خود را برای همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی اعلام می کند .

محمدیان با اشاره بر ایجاد اشتغال برای جویندگان کار در این مجموعه، بر ضرورت سُرتینگ و بسته بندی انواع محصولات کشاورزی با برند مخصوص و توجه به توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، با توجه به پتانسیل بالقوه استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا، جهت ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد جهانی، در امر کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و بسته بندی مناسب و بازار پسندی آن، سرمایه گذاریهای کلانی را انجام می دهند، گفت: برای توسعه بخش کشاورزی در کشور و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از بهره برداران این بخش، توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی می تواند راه ورود به بازارهای جهانی را هموارتر کرده و بنیان اقتصاد مبتنی بر کشاورزی پایدار را با ارزآوری صدور محصولات، بیش از پیش تحکیم بخشد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از فرآوری یک میلیون و 600 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در 320 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان خبر داد و گفت: این واحدها تاکنون برای پنچ هزار و 500 نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده و با بهره برداری از سه واحد دیگر در ایام دهه فجر برای 85 نفر نیز اشتغال مولد ایجاد خواهد شد.