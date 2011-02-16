موفقیت محققان کشور در مطالعات دستیابی به انرژی همجوشی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، گداخت هسته ای توسط لیزرهای پر قدرت و روش ICF یکی از موفق ترین روش های دسترسی به انرژی بی پایان همجوشی هسته ای است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا بودجه های فراوانی برای دستیابی به آن هزینه می شود که هم اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی به نتایج ثمر بخشی رسیده است و برای دستیابی به نتیجه این مطالعات به ساخت لیزرهای پرقدرت اقدام می شود.

این تحقیقات تحت نظارت علمی دکتر محمود قرآن نویس ریاست مرکز و دکتر نادر عزیزی و دکتر بابک مالکی نیا و با همکاری محققان کشورهای آمریکا، چین و استرالیا و با تایید مجامع علمی دنیا انجام شده است.

از موفقیت های دیگر این مرکز فعالیت در زمینه MCF یا گداخت به روش نگهداری پلاسما با میدان مغناطیسی است.

این مرکز یکی از 16 مرکز مهم ثبت شده دنیا است که زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت دارد و تنها مرکز فعال خاورمیانه نیز محسوب می شود که با موفقیت اخیر توانسته عضو ایتر شود.

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما از سال 1373 فعالیت های تحقیقاتی کاربردی خود را در زمینه های فیزیک اتمی ملکولی (پلاسما، لیزر و بیوفوتونیک) و فیزیک حالت جامد ( فیزیک سطح و لایه های نازک، نیمه هادی ها و نانوتکنولوژی) و فیزیک ذرات بنیادی ( نظری) آغاز کرده و در حال حاضر با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور همکاری گسترده ای را با دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور به عمل می آورد.

این مرکز به منظور تبادل و انتقال تجربه های علمی و پژوهشی، قراردادهای همکاری متعددی را با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و خارجی منعقد کرده است که از آن جمله همکاری با مرکز تحقیقات با آژانس بین المللی انرژی اتمی (ژنو)، انستیتو تکنولوژی کورچاتوف روسیه، انستیتو تکنولوژی انرژی اتمی و مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه نیهون ژاپن، مرکز تحقیقات فیزیک نظری تریست ایتالیا، مرکز تحقیقات انستیتو فیزیک پلاسما شهر هیفی چین، آکادمی علوم چین ـ پکن، بخش فیزیک دانشگاه یونان و همچنین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور را می توان نام برد.

تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجویان به صورت دوره های کوتاه مدت، فرصت های مطالعاتی و انجام پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی از دیگر فعالیت های این مرکز به شمار می رود.