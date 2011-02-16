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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

ثبت اسناد خواستار شد:

لزوم سنددار شدن املاک شخصی و دولتی

لزوم سنددار شدن املاک شخصی و دولتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تهیه بانک جامع املاک و لزوم اهتمام به مستندسازی در مورد تمامی املاک شخصی و دولتی گفت: خلاء مستندسازی مالکیتی، مهمترین عامل زمین‌خواری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی با بیان اینکه دغدغه مهم مسئولان عالی کشوری موضوع زمین‌خواری و مفسدهای موجود پیرامون این پدیده ناهنجار است گفت: اصلاح فرآیندها، تکمیل مستندسازی، تکمیل کاداستر، آموزش مدیران، فرهنگ سازی و نهادینه‌سازی کامل موضوع ثبت رسمی برای تمامی بخشها مؤلفه مهم مبارزه با زمین خواری است.
 
معاون رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر اهمیت، جایگاه، کارکردها و وظایف مهم این سازمان مهم حاکمیتی افزود: امروز تعامل قوای سه گانه در راستای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی و در جهت اقتدار هر چه بیشتر کشور عزیزمان، بسیار حائز اهمیت است.
 
تویسرکانی گفت: باید به خاطر اجرای بهتر عدالت و کاهش دعاوی حقوقی، مسئولان و دست اندر کاران و مدیران جامعه نگاهی نو به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشند و همه عزم خود را در راستای پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) جذم کنند.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمامی دستگاهها خواست نسبت به سنددار کردن املاک در اختیار خود اقدام کنند.
کد مطلب 1255495

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