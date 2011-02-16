لزوم سنددار شدن املاک شخصی و دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی با بیان اینکه دغدغه مهم مسئولان عالی کشوری موضوع زمین‌خواری و مفسدهای موجود پیرامون این پدیده ناهنجار است گفت: اصلاح فرآیندها، تکمیل مستندسازی، تکمیل کاداستر، آموزش مدیران، فرهنگ سازی و نهادینه‌سازی کامل موضوع ثبت رسمی برای تمامی بخشها مؤلفه مهم مبارزه با زمین خواری است.

معاون رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر اهمیت، جایگاه، کارکردها و وظایف مهم این سازمان مهم حاکمیتی افزود: امروز تعامل قوای سه گانه در راستای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی و در جهت اقتدار هر چه بیشتر کشور عزیزمان، بسیار حائز اهمیت است.

تویسرکانی گفت: باید به خاطر اجرای بهتر عدالت و کاهش دعاوی حقوقی، مسئولان و دست اندر کاران و مدیران جامعه نگاهی نو به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشند و همه عزم خود را در راستای پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) جذم کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمامی دستگاهها خواست نسبت به سنددار کردن املاک در اختیار خود اقدام کنند.